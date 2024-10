Cheryl Cole, mãe do filho de Liam Payne, chama a morte de ‘evento devastador da Terra’

Cheryl Cole está com o coração partido depois do ex Liam Paynea morte de … chamando a atualização trágica de um “momento indescritivelmente doloroso” para ela e seu filho, Urso.

A cantora britânica postou no Instagram na sexta-feira, 2 dias depois que o ex-aluno do One Direction caiu fatalmente de uma varanda em Buenos Aires, Argentina… confessando que está lutando contra sua dor após “este evento devastador”.

Ela pediu aos fãs que fossem respeitosos com Liam… lembrando a seus seguidores que a falecida estrela pop era mais do que uma celebridade.

Cheryl continuou… “Ele era um filho, um irmão, um tio, um amigo querido e um pai para o nosso filho de 7 anos. Um filho que agora tem que enfrentar a realidade de nunca mais ver o pai.”

O ex-aluno do Girls Aloud namorou Liam entre 2016 e 2018 … dando as boas-vindas ao filho em março de 2017.

Mais adiante em sua nota, Cheryl chamou a atenção para “relatórios abomináveis ​​e exploração da mídia”, que eram “preocupantes”. [her] espírito”…já que um dia o filho dela poderá ver o conteúdo.

Ela acrescentou … “Está quebrando ainda mais meu coração não poder protegê-lo disso em seu futuro. Imploro que você considere a utilidade de alguns desses relatórios, além de causar mais danos a todos os que ficaram para trás. as peças.”

Cheryl assinou sua declaração com um pedido para que outros mostrassem a Liam “a pouca dignidade que lhe resta”, para que ele possa “descansar em paz”.

Liam foi declarado morto no Hotel CasaSur Palermo, em Buenos Aires, na quarta-feira, depois de cair da varanda de seu quarto de hotel no terceiro andar. Um oficial da polícia disse mais tarde à Associated Press que o cantor “pulou da varanda de seu quarto”… embora uma investigação ainda esteja em andamento.