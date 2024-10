Cheryl Cole quebra o silêncio com sincera homenagem a Liam Payne, pai de seu filho

EUuma comovente homenagem, Cheryl Cole compartilhou sua tristeza após o trágico falecimento de seu ex-noivo, Liam Payne, cuja morte prematura deixou fãs e entes queridos em estado de choque. A ex-estrela do One Direction caiu de 15 metros de uma varanda do Hotel CasaSur Palmero, na Argentina, provocando uma onda de pesar em todo o mundo.

Cheryl, que manteve um relacionamento com Payne por dois anos e divide um filho, Bear Grey, nascido em 22 de março de 2017, usou o Instagram para expressar sua tristeza e solicite privacidade durante este período incrivelmente difícil.

Liam Payne postou um vídeo no Snapchat antes de sua morte

A dor de uma mãe

Em sua mensagem sincera, ela afirmou: “Enquanto tento navegar neste evento devastador e trabalhar minha própria dor neste momento indescritivelmente doloroso”. Ela enfatizou o lado humano desta perda, dizendo: “Gostaria de lembrar a todos que perdemos um ser humano.”

Liam era mais que uma estrela pop; ele era um filho, irmão, tio e pai amado. Cheryl notou de forma pungente o impacto de sua ausência em seu filho, destacando, “Um filho que agora tem que enfrentar a realidade de nunca mais ver o pai.”

