Cheryl Reeve detona a arbitragem, diz que o título foi ‘roubado’ do Lynx

NOVA YORK – A técnica do Minnesota Lynx, Cheryl Reeve, disse que o título da WNBA de 2024 foi “roubado” de seu time devido ao que ela chamou de “incrivelmente decepcionante” na derrota de domingo por 67-62 na prorrogação para o New York Liberty no jogo decisivo 5 do Finais.

Reeve ficou ofendido em particular com uma falta sobre a central do Lynx, Alanna Smith, faltando 5,2 segundos para o final do tempo regulamentar. Depois de errar alguns lances de falta algumas jogadas antes, Breanna Stewart, MVP da WNBA de 2023, foi para a linha de lance livre e fez as duas tentativas para o Nova York empatar o placar, efetivamente enviando o jogo para a prorrogação.

“Todas as manchetes serão: ‘Reeve chora muito’. Pode vir.” Reeve disse. “Pode vir. Porque essa merda foi roubada de nós. Pode vir.”

O Lynx contestou a decisão, mas foi mantida. Reeve disse após o jogo que um terceiro deveria estar envolvido na revisão dos desafios.

“No outro lado, quando eles contestaram, se tivéssemos entregado aquele clipe, eles teriam nos dito que se tratava de um contato marginal, sem falta. Garantido. Garantido”, disse Reeve. “Então, quando você analisa, deve haver os mesmos parâmetros que você está revisando, mas as três pessoas no jogo precisam de uma quarta parte para informá-las. Porque isso decidiu o jogo.”

Reeve inicialmente levantou seus problemas com a arbitragem no início da entrevista coletiva pós-jogo de Minnesota, quando questionada sobre a falta de produção de seu ataque no segundo tempo.

“Vi um time de Nova York muito físico e agressivo”, disse Reeve. “Sabemos disso por fazer parte dos jogos há tanto tempo que às vezes você se safa quando é físico e agressivo, e eles certamente conseguiram. É uma pena que a arbitragem tenha tido tanta influência em uma série como esta. “

O Liberty acertou 23 lances livres contra 6 do Lynx. Houve 19 faltas em Minnesota e 12 em Nova York.

“Esses caras atiraram em 30% [from the floor]. Acerto de 30%”, disse Reeve sobre o Liberty. “A diferença estava na linha de falta.”

A superestrela de Minnesota, Napheesa Collier, que terminou com 22 pontos, não conseguiu chegar à linha de lance livre no jogo 5. Entrando na disputa de domingo, Collier – que acertou 11 de 23 no chão no jogo 5 – nunca teve 20 campos. tentativas de gol sem uma única tentativa de lance livre em sua carreira.

“Eu estava sendo segurado um pouco. Foi um pouco difícil fazer arremessos”, disse Collier, que cometeu uma falta faltando 13,0 segundos para o final da prorrogação.

Reeve elaborou suas preocupações.

“Simplesmente não parece certo você perder uma série com esse nível de discrepância”, disse ela. “Não temos um time que reclama e reclama e tudo mais. Às vezes, isso provavelmente nos machuca. Talvez sendo um pouco mais, não sei, alguma coisa. Mas você tem um jogador estrela como Phee que apenas – Não entendo como ela pode ser segurada e ir para a cesta e ser atingida, e então um marginal, na melhor das hipóteses, manda seu melhor jogador para a linha de lance livre. isso é difícil. É difícil de engolir.

Solicitado a responder aos comentários de Reeve, o técnico do Liberty, Sandy Brondello, disse sobre os árbitros: “Achei que eles foram bastante justos”.

“No último jogo, é onde você dá e recebe. Jogo número 1, deveríamos ter vencido esse jogo”, disse Brondello. “Tenho muito respeito por Cheryl e tenho muito respeito pelo time do Minnesota Lynx, porque, cara, isso foi feio.

“Mas encontramos uma maneira de vencer. Estou muito orgulhoso de nossa equipe, de como fomos resilientes, de como permanecemos unidos e de como continuamos a confiar uns nos outros. Essa foi a nossa palavra hoje: apenas confie no processo. Encontramos um maneira de vencer.”

Ambos os treinadores criticaram anteriormente a arbitragem na série, com Reeve destacando como Collier foi arbitrado de forma diferente de Stewart após o jogo 3 e Brondello apontando a disparidade de falta após o jogo 4, quando o Liberty acertou nove lances livres contra 20 do Lynx.

“Apitar não é tão difícil”, disse Reeve. “Quando alguém estiver preso, seja consistente. Se você não quer cancelar em uma ponta, não chame no outro. Seja consistente. Todo time pede isso. Sandy pediu aquele último jogo. Em três dos jogos desta série estamos falando da mesma maldita coisa.”

Os jogos 1, 3 e 4 também foram incrivelmente disputados até o final, cada um decidido por dois ou três pontos. Esta série de Finais foi a primeira com vários jogos que foram para a prorrogação, e domingo marcou a primeira vez que um Jogo 5 das Finais em que o vencedor leva tudo foi para OT.

Refletindo sobre a temporada, Reeve deu crédito à sua equipe por “[doing] as coisas do jeito certo. [We] construímos a equipe dentro das regras… Demos esperança às equipes que não estão dispostas a contornar o limite ou voar ilegalmente ou todas as coisas que aconteceram nos últimos cinco anos.”

Nova York já foi multada em US$ 500 mil por fretar voos ilicitamente na temporada de 2021. O Las Vegas Aces teve sua escolha de primeira rodada do draft de 2025 rescindida por violar as regras da liga relacionadas a benefícios inadmissíveis aos jogadores, e a franquia está sendo investigada pela liga por acordos de patrocínio que seus jogadores fecharam com a Convenção de Las Vegas e Autoridade de Visitantes.

Reeve – quatro vezes campeã como técnica do Lynx (2011, 2013, 2015 e 2017) – disse que o resultado “é uma merda” e comparou-o com a campanha de Minnesota nas finais de 2016, que ela disse “foi perdida na arbitragem”, referindo-se a uma violação do cronômetro de arremesso faltando 1:12 para o final do jogo 5.

“Isto é um campeonato para ambas as equipes”, disse Reeve. “Deixe-os decidir. O contato legal deve ser o mesmo para ambas as equipes. Isso não é tão difícil. Então, é decepcionante. Quer dizer, parabéns ao Liberty pelo primeiro campeonato… Demorou 28 anos. Parabéns a eles. Estávamos tão perto do nosso quinto.