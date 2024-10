Chido Obi Martin confirma transferência do Man United do Arsenal

Chido Obi-Martin fez sucesso com sua forma pelo Arsenal. David Price/Arsenal FC via Getty Images

Chido Obi-Martin confirmou que assinou pelo Manchester United vindo do Arsenal com uma postagem no Instagram.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

O atacante de 16 anos chamou a atenção por sua forma prolífica nas categorias de base do Arsenal na temporada passada, antes de recusar a oportunidade de assinar profissionalmente com o clube.

Ele marcou 10 gols na vitória por 14 a 3 sobre os Sub-16 do Liverpool em novembro passado; depois, entre o início de março e o final de maio, marcou 28 gols em 10 jogos na Premier League Sub-18.

“Estou muito feliz por assinar com este clube incrível, é hora de focar e realizar todos os meus sonhos”, dizia o post nas redes sociais.

“Obrigado a todos que me ajudaram a chegar até aqui.”

A ESPN informou no início desta semana que a transferência demorou muito para ser acordada devido ao fato de a compensação ter que ser acordada entre os clubes e a Premier League que precisavam ratificar a mudança.

Obi-Martin deve começar na seleção sub-18 do United.