Chido Obi-Martin marca um hat-trick rápido na estreia do Man Utd Sub-18

Chido Obi-Martin mostrou porque é considerado um dos jovens talentos mais prodigiosos do futebol no sábado, marcando três gols aos 14 minutos em seu primeiro jogo pelos sub-18 do Manchester United, depois de deixar o rival Arsenal no verão.

Obi-Martin, de 16 anos, viu sua estrela crescer na temporada passada depois de marcar 10 gols em um jogo pela academia do Arsenal, antes de recusar a oportunidade de assinar seu primeiro contrato profissional com o clube do norte de Londres.

Jogando pelos sub-18 do United contra a equipe da faixa etária do Nottingham Forest, o atacante nascido na Dinamarca aproveitou um erro dos defensores adversários para marcar o primeiro antes de decorridos 15 segundos no jogo disputado em Carrington.

Obi-Martin então reagiu mais rápido a uma bola quicando na área quatro minutos depois, acertando friamente no canto esquerdo inferior, antes de completar seu hat-trick com uma finalização de primeira após um corte do lado esquerdo da área. .

O United acabou vencendo o jogo por 5-0.

As façanhas de Obi-Martin na temporada passada incluíram o desempenho de 10 gols contra os sub-16 do Liverpool, bem como os glutões de 28 gols em 10 jogos sub-18 pelo Arsenal.

Ele representou os Sub-17 da Dinamarca no Campeonato Europeu daquela faixa etária no verão e foi eleito para a equipe do torneio quando chegaram às semifinais.