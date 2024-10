Chiefs ajudam a provar que megadeals de WR podem não ser a fórmula do Super Bowl

O ex-wide receiver do Texas, Xavier Worthy, chamou a atenção em março, quando quebrou o recorde de corrida de 40 jardas do grupo de olheiros com o tempo de 4,21 segundos. Uma equipe, em particular, viu um ajuste perfeito.

O Kansas City Chiefs originalmente tinha a 32ª escolha no draft deste ano, mas eles negociaram com o Buffalo Bills para adquirir Worthy na 28ª posição. Eles o colocaram em dupla com o quarterback MVP Patrick Mahomes, que viu seu corpo receptor deixar de apresentar um dos dos melhores e mais caros receivers da liga em Tyreek Hill para um que era significativamente mais barato.

“A visão para [Worthy] é que o temos há cinco anos, e isso é um grande negócio para nós, enquanto tentamos manter tudo unido e adicionar peças”, disse o gerente geral do Chiefs, Brett Veach, logo após o draft. eles são caros na offseason.”

A mudança ressaltou uma divisão na NFL em termos de investimento em wide receivers. Embora alguns times como o Minnesota Vikings, o Dallas Cowboys e o Miami Dolphins tenham estabelecido recordes com contratos do WR este ano, outros, como o Chiefs, preferem opções econômicas. Os dados indicam que os grandes gastadores muitas vezes não alcançam o retorno do investimento desejado.

Desde 2017, apenas duas equipes investiram um teto salarial entre os cinco principais para seu corpo de wide receivers e fizeram um campeonato de conferência – os finalistas da AFC de 2020, Kansas City e Buffalo.

“Está completamente fora de sintonia”, disse um executivo da NFC à ESPN. “Acho que a razão pela qual as equipes [spend big] é porque você seleciona e desenvolve um jogador que se torna ótimo, e ele tem química com seu quarterback.

“Mas você pode encontrar muitos bons recebedores todos os anos no draft.”

O wide receiver novato do Chiefs, Xavier Worthy, marcou seu quarto touchdown da temporada na noite de segunda-feira. Foto de Ed Zurga/AP

Considere: sete WRs foram conquistados na primeira rodada deste ano, empatados com 2004 como o maior número de todos os tempos. O novato do Arizona Cardinals, Marvin Harrison Jr., está empatado com Justin Jefferson, dos Vikings, e Allen Lazard, do New York Jets, pelo terceiro maior número de recepções de TD na liga, com quatro, enquanto o novato do New York Giants, Malik Nabers, lidera a NFL com 35 recepções.

E três dos 11 melhores jogadores do grande tabuleiro de Mel Kiper Jr. para 2025 são wide receivers, embora Travis Hunter, do Colorado, também jogue como cornerback.

Quanto a Jefferson, ele estabeleceu o recorde do contrato mais rico da NFL já feito por um não-zagueiro ao assinar uma extensão de quatro anos no valor de US$ 140 milhões, incluindo US$ 110 milhões em garantias potenciais. CeeDee Lamb, do Dallas, assinou um contrato de mesma duração por US$ 136 milhões.

Os 10 negócios mais caros valem um total de US$ 1,06 bilhão. Além de Jefferson e Lamb, quatro outros recebedores assinaram acordos de pelo menos US$ 30 milhões por ano, incluindo: AJ Brown do Philadelphia Eagles (US$ 32 milhões), Amon-Ra St. Brown do Detroit Lions (US$ 30,002 milhões), San Francisco 49ers Brandon Aiyuk (US$ 30 milhões) e Hill (US$ 30 milhões).

Ja’Marr Chase, do Cincinnati Bengals, viu o mercado explodir e esperava superar a marca de Jefferson. Uma negociação controversa não deixou claro no início da temporada se Chase jogaria este ano, mas ele acabou optando por jogar dias antes da estreia.

Vale o dinheiro? Aqui estão as cinco equipes com maiores rebatidas para wide receivers em 2024. Equipe Golpe de limite Rec. Classificação PPG Golfinhos US$ 48.777.841 2-3 32º Seahawks US$ 40.252.769 3-2 11º Ursos US$ 39.161.934 3-2 16º Carneiros US$ 38.595.882 1-4 24º Invasores US$ 38.289.681 2-3 22º

Os Chiefs tiveram sucesso em ambos os lados da equação, em grande parte devido ao fato de terem um MVP três vezes em Mahomes. Eles assinaram com Hill um contrato de três anos no valor de US$ 54 milhões em 2019 e ganharam o Super Bowl no ano seguinte. Hill foi negociado em 2022 com os Dolphins, que o contrataram por US$ 120 milhões – mais que o dobro de seu contrato anterior.

Kansas City venceu Super Bowls consecutivos. Miami não vence um jogo de playoff desde 2000, a seca ativa mais longa da liga, embora os problemas de concussão do quarterback Tua Tagovailoa tenham impactado a pós-temporada de 2022. Tagovailoa, que também foi prorrogado nesta entressafra, está novamente na reserva devido a uma concussão.

Os Dolphins contrataram Jaylen Waddle para uma extensão no valor de US$ 28,3 milhões por ano em maio, enquanto tentavam cercar Tagovailoa com o máximo possível de armas de primeira linha. Este ano, Miami está gastando mais do que qualquer time da NFL na posição de wide receiver. , mas em grande parte por causa da lesão de Tagovailoa, os Dolphins estão 2-3 e ocupam o 32º lugar em pontos por jogo (12,0).

Da mesma forma, os Eagles ampliaram o wide receiver DeVonta Smith com um contrato de três anos no valor de US$ 75 milhões em abril, e depois ampliaram o quarterback Jalen Hurts.

O ex-gerente geral do Atlanta Falcons, Thomas Dimitroff, pode se identificar com essa filosofia. Quando os Falcons foram para o Super Bowl LI com Matt Ryan como quarterback, Atlanta carregava o segundo maior teto salarial da liga para wide receivers, com US$ 21,9 milhões, de acordo com o Roster Management System.

“A realidade para mim na época, embora Matt já estivesse há alguns anos, eu sempre soube que faria tudo ao meu alcance para fornecer a Matt o poder de fogo ofensivo certo para ajudá-lo a evoluir para o quarterback que ele queria. [to become]”, disse Dimitroff recentemente à ESPN.

Os Falcons perderam na rodada divisionária um ano depois de perder no Super Bowl, e desde então não voltaram aos playoffs. Eles negociaram Ryan em 2022.

Justin Jefferson é o não-quarterback mais bem pago da NFL e ajudou a levar os Vikings a um início de 5-0 com quatro recepções para touchdown (empatado em segundo lugar na NFL) e 450 jardas (empatado em terceiro). Adam Bettcher / Imagens Getty

O custo de um quarterback que não tem contrato de novato pode impactar a forma como uma equipe lida com o teto salarial, inclusive no wide receiver. Tagovailoa e Hill se combinam para um quarto do espaço total projetado dos Dolphins em 2025, de acordo com o Roster Management System. Miami já está com US$ 3,7 milhões acima do teto salarial projetado de US$ 272 milhões para 2025, apesar de ter apenas 36 jogadores abaixo do salário.

Na combinação de olheiros deste ano, o gerente geral de fato de Cincinnati, Duke Tobin, disse que uma equipe sob tais restrições deve ser criteriosa com o dinheiro e determinar o que é necessário e o que é desejado. Além de Chase, os Bengals também não conseguiram chegar a um acordo de longo prazo com o recebedor Tee Higgins.

“É um bolo finito e nós o dividimos de várias maneiras diferentes”, disse Tobin. “Queremos manter o maior número possível de bons jogadores, mas sempre há decisões difíceis a serem tomadas conforme você avança na construção do elenco.”

O local onde um quarterback está em seu desenvolvimento desempenha um papel fundamental. Quando Buffalo era um dos grandes gastadores em wide receivers em 2020, o quarterback Josh Allen estava em sua terceira temporada. O gerente geral Brandon Beane disse que naquela época os Bills queriam trocar por um recebedor que pudesse ajudar Allen. Eles adquiriram Stefon Diggs de Minnesota, que teve uma temporada All-Pro com os Bills em 2020 e ajudou a transformar Allen em um candidato a MVP.

O ímpeto para essa mudança, disse Beane, foi uma derrota para o Houston Texans em 2019, na segunda temporada de Allen. Cinco anos depois, os Bills negociaram Diggs com Houston.

“Agora que Josh ascendeu ao jogador que é, é [having an expensive No. 1 receiver] uma exigência?” Beane disse em abril. “Acho que não.”

Só o tempo dirá se a onda de gastos com receptores deste ano ajudará as equipes que buscam o sucesso na pós-temporada. Mas se a última temporada servir de indicação, é tudo menos uma coisa certa.

Em 2023, 11 equipes cobravam um teto salarial de US$ 25 milhões ou mais para seus wide receivers. Três dessas equipes chegaram aos playoffs. Nenhum deles passou da rodada divisionária.

Worthy, por sua vez, marcou seu quarto touchdown da temporada na noite de segunda-feira contra o New Orleans Saints, enquanto o Chiefs, que ocupava o 20º lugar em sua rebatida para wide receivers, melhorava para 5-0.

Jeremy Fowler, membro da ESPN NFL, e os repórteres da NFL Nation, Alaina Getzenberg, Daniel Oyefusi e Adam Teicher, contribuíram para este relatório.