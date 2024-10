Chiefs colocam Rashee Rice (joelho) no IR

O Kansas City Chiefs colocou o wide receiver Rashee Rice na reserva por lesão na quinta-feira, deixando-o de lado pelo menos nos próximos quatro jogos.

Rice se machucou no domingo, quando o quarterback Patrick Mahomes colidiu com o joelho enquanto Rice, Mahomes e outros jogadores perseguiam um fumble do Los Angeles Chargers que se seguiu a uma interceptação.

O técnico do Chiefs, Andy Reid, já havia descartado Rice para o jogo de segunda à noite contra o New Orleans Saints.

Kansas City não saberá mais sobre a extensão da lesão até a próxima semana, disse Reid na quinta-feira, acrescentando que Rice estava esperando que o inchaço no joelho machucado fosse reduzido antes de passar por mais testes.

“Realmente esperamos que as coisas dêem certo, mas vamos ver o que acontece e deixar para os médicos verem”, disse Reid.

“Rashee teve um ano fenomenal. Infelizmente, nesta liga acontecem lesões e a vida continua, então sempre esperamos que os próximos caras se apresentassem e rolassem, e não é diferente agora. [are] outros caras, porém, são muito, muito bons, então ficaremos bem.

Rice lidera o Chiefs com 24 recepções e 288 jardas em quatro jogos nesta temporada. Ele também está empatado na liderança do time com duas recepções para touchdown.

Adam Teicher da ESPN contribuiu para este relatório.