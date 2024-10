Chiefs WAG compartilha insights surpreendentes que podem mudar tudo para Taylor Swift e Travis Kelce

UMEnquanto os Kansas City Chiefs se preparam para seu próximo jogo, todos os olhos estão voltados para o romance entre o tight end Travis Kelce e a estrela pop Taylor Swift. Jayla Thornton-Cook, esposa do segurança do Chiefs, Bryan Cook, compartilhou seus pensamentos sobre o relacionamento do casaldescrevendo-o como “lindo” e oferecendo alguns conselhos valiosos sobre como enfrentar os desafios de um romance de alto nível.

A importância do equilíbrio

Falando exclusivamente à People, Thornton-Cook enfatizou a necessidade de equilíbrio nos relacionamentos, especialmente para os casais em destaque. “Tudo é um equilíbrio entre vida profissional e pessoal, e todo mundo está passando por coisas diferentes”, ela notou. Ela encorajou Kelce e Swift a reconhecerem as dificuldades de administrar suas agendas lotadas: “Equilíbrio é a palavra principal de tudo, apenas tentar equilibrar tudo. E eles têm feito uma temporada muito boa até agora”.

Travis Kelce responde a pergunta inadequada de uma criança sobre Taylor Swift

As palavras de Thornton-Cook chegam em um momento em que Swift tem sido um apoiador visível dos Chiefs, participando de vários jogos nesta temporada. Ela foi vista recentemente em uma suíte luxuosa no Arrowhead Stadium durante a vitória do Chiefs por 26 a 13 sobre o New Orleans Saints.comemorando o recorde perfeito de 5-0 do time.

Comemorações e planos futuros

Depois do jogo, Swift foi visto aproveitando o tempo com outros WAGs e participando de conversas animadas sobre a vitória. Mais tarde, o casal foi flagrado se beijando e comemorando o aniversário de Travis, alimentando ainda mais a excitação em torno de seu relacionamento.

À medida que os Chiefs entram em sua semana de despedida, há muitas especulações sobre como Kelce e Swift passarão o tempo juntos. Em um episódio recente de seu podcast New Heights Kelce sugeriu alguns planos secretos provocando “Claro que sim”, quando questionado sobre sua semana de despedida.

Com Swift pronta para iniciar a etapa final de sua Eras Tour em breve, ela e Kelce estão enfrentando uma agenda lotada enquanto tentam manter sua conexão. A pressão está grande para este casal poderoso, mas com um sistema de apoio sólido de outros WAGs como Thornton-Cook, eles podem ter o molho secreto para fazer funcionar.