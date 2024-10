Chisholm dos Yankees – Garcia do Royals tentou machucar Volpe durante o jogo 4 do ALDS

KANSAS CITY, Missouri – O jogador da terceira base dos Yankees, Jazz Chisholm Jr., acusou Maikel Garcia dos Royals de tentar intencionalmente machucar Anthony Volpe enquanto deslizava para a segunda base durante o jogo 4 de uma tensa Série da Divisão da Liga Americana que Nova York conquistou com um 3- 1 vitória na noite de quinta-feira.

Garcia liderou a sexta entrada com um single e Michael Massey seguiu com um helicóptero até a primeira base, onde Jon Berti colocou a bola em campo e pisou no saco. Ele então disparou para Volpe cobrindo o segundo lugar para a jogada dupla, e Garcia deslizou com força para a base – e Volpe também acertou em cheio o homem da terceira base de Kansas City.

Os ânimos imediatamente explodiram e ambos os times inundaram o campo, embora nenhum soco tenha sido dado e ninguém tenha sido atirado.

“Eu simplesmente senti que ele tentou entrar e machucar Volpe porque ele estava sendo um péssimo perdedor. Você entende o que quero dizer?” Chisholm disse. “Ele estava falando muito no Instagram e no Twitter e outras coisas. Eu faço a mesma coisa, mas não vou machucar alguém se ele estiver ganhando um jogo. faça isso deste lado e eu vou defender meus rapazes.”

Chisholm já havia se tornado o vilão da série quando disse que Kansas City teve “sorte” de vencer o jogo 2 em Nova York. Ele se lembrou do comentário durante cada rebatida, recebendo um fluxo constante de vaias de uma multidão faminta por uma bola pós-temporada.

Os Yankees o vaiaram de brincadeira durante uma celebração pós-jogo na sede do clube visitante na noite de quinta-feira, e aguardavam um confronto com os Guardians ou Tigers com o jogo 1 da AL Championship Series agendado para segunda-feira à noite no Yankee Stadium.

Os Yankees e Royals passaram a se odiar ao longo dos anos, muito antes da partida dos playoffs. Na verdade, a angústia remonta à década de 1970, quando jogadores como George Brett, do Royals, e Graig Nettles, do Yankees, brigavam durante jogos que muitas vezes decidiam quem representaria a Liga Americana na World Series.

Parecia muito com aqueles dias em que os bancos ficavam vazios na quinta à noite.

“Sim, foi como se houvesse algum tipo de transtorno por causa da queda ou algo assim, apenas voltamos e mostramos um pouco de Hal McRae e Willie Randolph e todos riríamos de nós mesmos”, disse o técnico dos Yankees, Aaron Boone, brincando.

A quase briga não foi engraçada para ninguém na época. Chisholm estava cantando para o Royals enquanto corria para o meio do scrum, e o titular dos Yankees, Gerrit Cole – que permitiu uma única corrida em sete entradas de arremesso preciso – teve que ser contido enquanto as tensões aumentavam no Kauffman Stadium.

“Eu segurei minhas emoções a noite toda”, disse Cole, “e as deixei sair no caminho para o banco de reservas”.

Foi necessário Aaron Judge, entre outros, para evitar que as equipes brigassem, então eles se encontraram perto da segunda base. E embora a ordem tenha sido restaurada e o jogo logo recomeçado, houve uma tensão subjacente durante o resto do caminho.

“Eu não faço ideia [what happened]. Honestamente”, disse Boone. “Foi como se estivéssemos lá e então voltamos ao final de um jogo de playoff. Então, nem deixei a poeira baixar e conversei com os caras envolvidos.”

Quando questionado sobre o que aconteceu de sua perspectiva, o técnico do Royals, Matt Quatraro, foi direto: “Volpe pegou a bola, bloqueou o saco, Maikel provavelmente não se importou muito com isso e ficou um pouco agitado.”

Acontece no beisebol pós-temporada, especialmente quando os Yankees e os Royals estão envolvidos.