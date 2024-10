Chris Barnett possivelmente sofre lesão na perna durante apresentações de lutadores do UFC 308

Chris Barnett teve uma noite difícil no escritório em sua luta no UFC 308.

O adorável peso pesado voltou de uma ausência de dois anos, mas recebeu uma recepção rude depois que Kennedy Nzechukwu o acertou com socos para encerrar a luta no primeiro round. Talvez a maior preocupação para Barnett seja a ruptura no tendão da coxa que sofreu na derrota, depois que sua perna cedeu durante a luta.

A lesão foi relatada pela primeira vez por Kevin Iole em Twitter.

Durante a transmissão, a equipe de comentaristas tentou dissecar quando Barnett pode ter sofrido a lesão depois que pareceu que ele pode ter machucado a perna depois de pular no ar e cair desajeitadamente durante sua introdução no octógono. Os replays mostraram Barnett pousando cautelosamente e depois tropeçando para trás em direção à jaula.

Houve também um momento em que Barnett deu um chute giratório com o calcanhar e sua outra perna pareceu torcer e ceder durante a troca.

Não importa quando isso aconteceu, Barnett permaneceu no octógono se contorcendo de dor por vários momentos depois que sua luta foi interrompida. Ele finalmente obteve ajuda de seus treinadores e árbitros ao lado do ringue enquanto mancava para fora da jaula com ajuda para voltar ao vestiário.

A gravidade da lesão e o tempo potencial de recuperação não serão conhecidos até que Barnett seja submetido a mais testes.