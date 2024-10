Chris Godwin (tornozelo), Mike Evans (músculo posterior da coxa) lesionados na derrota dos Bucs

TAMPA, Flórida – O Tampa Bay Buccaneers perdeu os dois wide receivers – Mike Evans e Chris Godwin – na derrota por 41-31 para o Baltimore Ravens no “Monday Night Football”, com Godwin sofrendo o que o técnico Todd Bowles disse ter sido uma luxação no tornozelo esquerdo e Evans sofreu uma lesão no tendão direito.

Bowles disse que estava esperando por mais detalhes sobre Evans, mas que “isso [didn’t] parece bem” para Godwin, que foi recebido por vários companheiros na sala de treinamento após o jogo.

“Nossas orações vão para ele”, disse Bowles sobre Godwin. “Chris é um excelente jogador e um excelente ser humano. Não há muito o que dizer. Você se sente mal por ele e, infelizmente, eles não vão cancelar os jogos. Temos que avançar e seguir em frente. Mas nossos corações estão pesados.”

Faltando 1:04 para o final do tempo regulamentar, Godwin recebeu um passe de Mayfield e foi abordado por trás pelo linebacker interno Roquan Smith, com o tornozelo esquerdo de Godwin parecendo ter ficado preso sob Smith.

Vários companheiros ficaram visivelmente abalados quando Godwin permaneceu de joelhos e foi rapidamente atendido pela equipe de treinamento. O quarterback Baker Mayfield virou-se, ajoelhou-se e colocou a cabeça entre as mãos.

“Isso é absolutamente péssimo”, disse Mayfield. “Sim, é uma droga para o nosso time, mas Chris merece mais do que isso. Ele é um cara inacreditável. Um companheiro de equipe inacreditável. Obviamente, vocês viram – ele jogou de forma extraordinária este ano. Estou com o coração pesado agora.”

Todo o banco dos Buccaneers se limpou e se reuniu enquanto Godwin era ajudado a subir em um carrinho de feridos, enquanto gritos de “Godwin! Godwin!” irrompeu junto com uma ovação de pé.

Godwin e Evans empataram em cinco touchdowns cada, líder da liga, nas primeiras seis semanas da temporada antes deste jogo, com Mayfield chamando-os de “um grande batimento cardíaco deste time”.

Bowles defendeu manter Godwin e outros titulares no jogo, apesar de estar fora de alcance com dois chutes laterais já tentados e nenhum tempo limite restante, dizendo: “Não duvidamos”, e apontando para o fato de que o time já estava sem Evans.

“Eu protejo meus jogadores o tempo todo”, disse Bowles. “Isso não tem nada a ver com o motivo pelo qual o deixamos neste jogo. Ainda tínhamos uma chance de marcar alguns pontos e vencer este jogo. Isso acontece. Acontece no futebol.”

Mayfield não teve objeções em permanecer no jogo.

“Conversamos sobre isso na linha lateral, pensando: ‘Se conseguirmos um touchdown rápido – obviamente já conseguimos um chute lateral durante o jogo – faça um touchdown rápido, um chute lateral, tenha a possibilidade de uma Ave Maria”, ele disse. “Temos um grupo de lutadores. Todos queríamos uma chance de tentar vencer de qualquer maneira, de alguma forma, de alguma forma.”

Evans entrou no jogo com uma distensão no tendão da coxa, mas estava determinado a jogar. Ele recebeu um passe para touchdown de 25 jardas de Baker Mayfield no ataque inicial, tornando-o apenas o 11º jogador na história da NFL a chegar a 100 touchdowns.

Mas no segundo quarto, Mayfield tentou encontrar Evans na end zone em uma rota de 25 jardas contra Brandon Stephens, e Evans não conseguiu segurar o passe. Evans caiu no chão e agarrou a parte de trás da perna enquanto se contorcia de dor.

Evans permaneceu em campo por vários segundos enquanto treinadores e companheiros se reuniam ao seu redor. Ele conseguiu sair do campo com o vice-presidente de medicina esportiva e desempenho do Bucs, Bobby Slater, mas mancou significativamente ao entrar no túnel e foi aplaudido de pé.

Evans perdeu dois dias de treinos esta semana devido à lesão, que o técnico Todd Bowles descreveu no início da semana como uma lesão persistente versus uma lesão aguda. O wideout pôde treinar na sexta-feira com capacidade limitada e não teve nenhuma designação de lesão antes do jogo de segunda à noite, onde foi homenageado com uma mensagem no videoboard comemorando sua pontuação no primeiro quarto.

Evans e Godwin estão em primeiro e segundo lugar para os Bucs em jardas de recepção de todos os tempos. Evans esperava empatar com Jerry Rice nesta temporada pelo maior número de temporadas consecutivas de 1.000 jardas, depois de registrar 10 em suas primeiras 10 campanhas. Até este ponto, Evans perdeu apenas nove jogos da temporada regular, sendo apenas sete devido a lesão ou doença.

Mas para Godwin, esta é a segunda lesão grave que ameaça sua carreira, tendo rompido um ligamento cruzado anterior e um ligamento cruzado anterior na semana 15 da temporada de 2021. Godwin disse que finalmente sentiu que estava de volta ao que era antes neste verão, e vários companheiros de equipe e treinadores também notaram.

“Estou farto disso”, disse o tight end Cade Otton sobre seus companheiros lesionados. “Falamos sobre grandes caras, grandes líderes e grandes jogadores. É uma droga. É a parte terrível deste trabalho, mas temos que nos unir por eles e jogar melhor, vencer jogos e continuar como eles fariam.”

Como o linebacker externo YaYa Diaby disse sobre Godwin: “Ele estava tendo um ano incrível, e para um cara como aquele… precisamos dele neste ataque. E então para Mike – precisamos dele também. Você sabe, Não sei qual é a história, mas espero que ele fique bom.”

Os 4-3 Bucs agora devem enfrentar seu maior obstáculo de divisão neste fim de semana, quando receberem o Atlanta Falcons (também 4-3) em uma revanche do destruidor de corações da semana 5 na prorrogação para Tampa Bay.

“É uma merda”, disse Mayfield. “Vou pensar em Chris e Mike por um tempo aqui, mas vou seguir em frente. Este grupo vai ter que ser resiliente. Vou ter que olhar essa coisa de frente e enfrentá-la.