Christen Press marca o primeiro gol desde a dispensa por lesão de 2 anos

Christen Press disse que teve uma “experiência extracorpórea” ao marcar seu primeiro gol na NWSL em 28 meses no dramático empate de 1 a 1 de Angel City com o North Carolina Courage no sábado.

Press perdeu mais de dois anos por causa de uma lesão no LCA que exigiu quatro cirurgias. Ela machucou o joelho direito no segundo tempo, em 11 de junho de 2022, contra o Racing Louisville. Ela marcou um gol aos 36 minutos daquela partida.

A bicampeã da Copa do Mundo Feminina, que marcou 64 gols em 155 partidas pela seleção feminina dos Estados Unidos, finalmente voltou a campo pelo Angel City em agosto.

Christen Press comemora seu primeiro gol em mais de dois anos. Imagens de Rob Kinnan-Imagn

“Desde que me machuquei, as pessoas contavam os dias que não jogava futebol e eu contava os dias que não marcava. Meu verdadeiro amor é marcar”, disse Press após seu gol no sábado.

“É tão engraçado essas coisas que você quer tanto fazer, porque eu nem poderia te dizer como foi o objetivo. Parecia uma experiência extracorpórea. Espero que seja um objetivo quintessencial da Christen Press, e eu vou fique realmente orgulhoso.

“Mal posso esperar para ver como será a aparência de Christen Press, de 35 anos, submetida a uma cirurgia de quatro LCA, quando marcar.”

Press acertou um chute de pé esquerdo à esquerda do goleiro da Carolina do Norte, Casey Murphy, aos sete minutos dos acréscimos do segundo tempo, dando ao Angel City uma vantagem de 1 a 0.

Mas momentos depois, o Courage venceu uma disputa pela bola no meio-campo e Denise O’Sullivan fez um passe certeiro para Olivia Wingate. O goleiro do Angel City, DiDi Haracic, saiu na tentativa de cortar o ângulo, mas Wingate acertou facilmente um chute de pé direito no canto esquerdo da rede. Foi o segundo gol de Wingate na temporada.

The Courage (12-9-3, 39 pontos) reside em quinto lugar. Angel City (7-12-5) está na 10ª colocação com 23 pontos, tendo recentemente perdido três pontos por infração de teto salarial.

Informações da Field Level Media contribuíram para este relatório.