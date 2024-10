Christian Darrisaw, dos Vikings, rasgou ACL, MCL, no resto da temporada

O Minnesota Vikings perdeu o left tackle Christian Darrisaw, um de seus melhores jogadores e um dos melhores em sua posição na NFL, nesta temporada por causa de lesões no ACL e MCL no joelho esquerdo, confirmou o técnico Kevin O’Connell na sexta-feira.

Darrisaw sofreu a lesão no final do primeiro tempo da derrota dos Vikings por 30-20 para o Los Angeles Rams na noite de quinta-feira. Os Vikings o colocaram na reserva de lesões na tarde de sexta-feira e, no movimento correspondente, ativaram o tight end TJ Hockenson para sua lista de 53 jogadores da lista de incapazes físicos de desempenho (PUP).

“Ele é claramente um dos nossos pilares ofensivos em que nos apoiamos muito”, disse O’Connell sobre Darrisaw, “e será uma perda significativa.

O veterano David Quessenberry substituiu Darrisaw no jogo de quinta-feira, mas O’Connell disse que os treinadores dos Vikings estavam discutindo várias opções para a posição no futuro. O guarda esquerdo Blake Brandel já jogou como left tackle no passado, e o guarda Dalton Risner pode ser ativado como reserva por lesão. Os Vikings também convocaram o tackle Walter Rouse na sexta rodada nesta primavera.

“Eu pensei [Quessenberry] se instalou e fez algumas coisas para nos ajudar”, disse O’Connell, “mas sim, seja quando você fala sobre aquela mentalidade de tentar colocar os cinco melhores caras lá, não apenas essas cinco opções, mas então qual é o resto do profundidade parece? Eu realmente sinto que é aqui que a profundidade da sua linha O, com a qual nos sentimos bem durante o campo de treinamento e depois na liderança da temporada, lhe dá possibilidades e continuaremos a ter esse diálogo dentro de nossa equipe técnica e descobriremos o que o O melhor plano de ataque é seguir em frente, e acho que há várias opções em jogo e é isso que precisamos descobrir.”

Darrisaw, 25, tem sido o left tackle titular dos Vikings desde que eles o tornaram a 23ª escolha do draft de 2021. Ele lutou contra uma série de lesões, mas teve um desempenho bom o suficiente para merecer uma extensão de contrato de quatro anos no valor de até US$ 113 milhões.

A lesão ocorreu enquanto Darrisaw bloqueava faltando 35 segundos para o final do primeiro tempo. O safety do Rams, Jaylen McCollough, caiu na lateral do joelho esquerdo, e os médicos da equipe o ajudaram a caminhar diretamente para o vestiário enquanto os Vikings terminavam o tempo.

Os Vikings tomaram posse da bola em sua própria linha de 3 jardas, mas tiveram todos os três tempos limite. Em vez de fazer com que seu time ajoelhasse a bola para fechar o intervalo, O’Connell disse que queria ver se o ataque poderia potencialmente se posicionar para marcar. Os Rams também tiveram um tempo limite, o que exigiria que os Vikings se ajoelhassem duas vezes em um espaço estreito entre a linha de scrimmage e a end zone.

“Eles tinham uma defesa fraca em campo”, disse O’Connell, “então pensei que talvez pudéssemos fugir. Não sei se fomos necessariamente alvos contra aquele grupo lá fora, o que acho que se formos, talvez isso bola tem uma chance de [move]. Se continuarmos com os tempos limite que tínhamos no momento, conseguirmos isso primeiro, então há uma chance de talvez tentar ajustar algumas coisas e não dar a eles nenhuma chance de nos dobrar lá com eles começando no segundo metade.”