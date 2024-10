Christian “King” Combs em vídeo de festa em meio ao caso criminal de Diddy

Pentes “Rei” Cristãos não está permitindo que os problemas legais de seu pai o impeçam de se divertir… um vídeo da festa de King foi postado dias depois de ele comparecer Diddy a última audiência no caso criminal federal do magnata.

Confira o vídeo postado domingo pelo Live Bitez no Instagram… King está saindo com sua namorada Ravena Tracy em uma boate, segurando um copo cheio de bebida alcoólica sobre a cabeça.

Ele diz algo inaudível e faz círculos com o copo em volta da cabeça de Raven antes de dar-lhe um gole.

O clipe foi acompanhado por uma legenda que dizia: “King Combs declara que tem a garota mais malvada do mundo enquanto aparece com amigos no clube!” Não está claro quando o vídeo foi gravado.