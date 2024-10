Christian Pulisic lidera a primeira seleção dos EUA de Mauricio Pochettino

A primeira escalação de Mauricio Pochettino como técnico da seleção masculina dos Estados Unidos contém muitos nomes conhecidos, um grupo liderado pelo atacante do AC Milan, Christian Pulisic, pelo meio-campista da Juventus, Weston McKennie, e pelo atacante do Mônaco, Folarin Balogun.

Pochettino foi oficialmente nomeado técnico da USMNT em 10 de setembro. Sua primeira partida no comando verá seu elenco de 25 jogadores enfrentar o Panamá no Q2 Stadium em Austin, Texas, em 12 de outubro, com uma partida contra o rival México no Estadio Akron, em Guadalajara, três dias depois.

O elenco contém 19 jogadores que atuaram na Copa América 2024, torneio em que a USMNT se saiu mal, não conseguindo sair da fase de grupos e perdendo por 2 a 1 para o Panamá.

O histórico dos Estados Unidos contra o Canaleros em todas as competições é 17W-3L-6D.

Contra o México, os EUA estão em uma seqüência de sete jogos sem perder, desde a final da Liga das Nações da Concacaf de 2021. Mas a USMNT enfrentará El Tri em um amistoso em solo mexicano pela primeira vez desde 2012, uma vitória dos EUA por 1 a 0 no famoso Estádio Azteca. Essa é a única vitória fora de casa dos EUA nesta rivalidade histórica.

Vários jogadores não foram convocados por lesão, um grupo que inclui o meio-campista do Bournemouth, Tyler Adams, o zagueiro do PSV Eindhoven, Sergiño Dest, o meio-campista do Borussia Dortmund, Gio Reyna, e o zagueiro do Crystal Palace, Chris Richards.

A escalação também contou com a convocação do goleiro do Colorado Rapids, Zack Steffen, e do meio-campista do Venezia, Gianluca Busio. A última aparição de Steffen pela USMNT aconteceu em março de 2022, enquanto Busio jogou pela última vez pelos EUA na Copa Ouro de 2023. Busio fez parte da equipe olímpica dos EUA que chegou às quartas de final em Paris.

Pulisic, o jogador norte-americano com mais partidas pelo elenco, com 73 partidas, entra em campo em grande forma, tendo marcado cinco gols e somado duas assistências no início da temporada.

Christian Pulisic marcou na semana passada em seu quinto jogo consecutivo pelo clube e pela seleção, pela primeira vez em sua carreira. (Foto de Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto Studio/Getty Images)

Jogadores como Balogun, Ricardo Pepi, atacante do PSV Eindhoven, e Josh Sargent, do Norwich City, também têm estado afiados ultimamente. Balogun marcou em suas últimas duas partidas no campeonato, Pepi marcou duas vezes em sua estreia como titular na temporada no último sábado, contra o Willem II, enquanto Sargent registrou duas assistências contra o Derby County.

SELEÇÃO NACIONAL MASCULINA DOS EUA – LISTA DO CAMPO DE TREINAMENTO DE OUTUBRO

GOLEIROS (4): Ethan Horvath (Cardiff City/WAL; 9/0), Patrick Schulte (Columbus Crew; 2/0), Zack Steffen (Colorado Rapids; 29/0), Matt Turner (Crystal Palace/ENG; 45/0)

DEFENSORES (8): Marlon Fossey (Standard Liège; 1/0), Kristoffer Lund (Palermo/ITA; 5/0), Mark McKenzie (Toulouse/FRA; 14/0), Tim Ream (Charlotte FC; 62/1), Antonee Robinson (Fulham /ENG; 46/4), Miles Robinson (FC Cincinnati; 29/3), Joe Scally (Borussia Monchengladbach/GER; 12/0), Auston Trusty (Celtic/SCO; 2/0)

MEIOS DE CAMPO (7): Brenden Aaronson (Leeds United/ENG; 44/8), Gianluca Busio (Venezia/ITA; 13/1), Johnny Cardoso (Real Betis/ESP; 17/0), Weston McKennie (Juventus/ITA; 56/11), Aidan Morris (Middlesbrough/ENG; 7/0), Yunus Musah (AC Milan/ITA; 41/0), Malik Tillman (PSV Eindhoven/NED; 14/0)

AVANÇADOS (6): Folarin Balogun (Monaco/FRA; 17/5), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven; 30/10), Christian Pulisic (AC Milan/ITA; 73/31), Josh Sargent (Norwich City/ENG; 25/5), Timothy Weah (Juventus/ITA; 41/6), Haji Wright (Coventry City/ENG; 13/4)