Chuba Hubbard dos Panthers corre 38 jardas para TD vs.

CHICAGO – O Carolina Panthers gastou US$ 150 milhões em free agency durante a entressafra para fortalecer o meio de sua linha ofensiva, e o guard Damien Lewis deu a eles um bom retorno sobre seu investimento no primeiro quarto de domingo contra o Chicago Bears.

Lewis, que assinou um contrato de quatro anos no valor de US$ 53 milhões, ajudou a abrir uma enorme lacuna no lado esquerdo entre ele e enfrentar Ikem Ekwonu, que o running back Chuba Hubbard aproveitou para um touchdown de 38 jardas e vantagem de 7-0.

Hubbard permaneceu intocado para colocá-lo no caminho certo para seu terceiro jogo consecutivo de corrida de 100 jardas. Seus jogos consecutivos de 100 jardas são os primeiros de sua carreira, e um terceiro o tornaria o primeiro desde Christian McCaffrey em 2019.