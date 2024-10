Cincinnati Reds contrata Terry Francona como técnico, dizem fontes

O futuro técnico do Hall da Fama, Terry Francona, sairá da aposentadoria para administrar o Cincinnati Reds, concordando com um acordo com a equipe um ano depois de se aposentar após sua 23ª temporada como técnico da MLB, disseram fontes à ESPN na quinta-feira.

Francona, de 65 anos, assume o comando de um jovem e talentoso time dos Reds um ano depois de deixar o Cleveland Guardians, que comandou nas 11 temporadas anteriores. Francona venceu quase 55% de seus jogos com o Cleveland depois de conquistar duas World Series enquanto dirigia o Boston Red Sox, incluindo a campanha de 2004 que acabou com uma seca de títulos de 86 anos.

As preocupações com a saúde de Francona nos últimos anos fizeram com que ele perdesse tempo e levantassem dúvidas sobre se ele queria continuar gerenciando apesar do sucesso. Quando Francona deixou o Guardians em 3 de outubro de 2023, ele disse: “Preciso ir para casa, ficar saudável e ver o que sinto falta no jogo.

Escolhas do Editor

1 Relacionado

No dia 3 de outubro de 2024, ele se comprometeu a retornar ao lado oposto do estado com um time que não teve desempenho nesta temporada. Depois de uma surpreendente finalização de 82-80 em 2023, os Reds resistiram a lesões para terminar 77-85. Eles demitiram o técnico David Bell menos de um ano depois de lhe conceder uma prorrogação de contrato e entregarão as rédeas de um grupo de alto nível para Francona, cuja contratação foi relatada pela primeira vez pelo MLB.com.

A shortstop Elly De La Cruz é uma estrela de 22 anos, e com Matt McLain esperado de volta na próxima temporada e um grupo de jovens jogadores de posição que inclui Spencer Steer, Tyler Stephenson, Jonathan India, Noelvi Marte e Christian Encarnacion-Strand, há muito potencial para a escalação dos Reds. O mesmo vale para uma equipe de pitching encabeçada por Hunter Greene e complementada por Andrew Abbott, Nick Lodolo e o novato Rhett Lowder.

Com 1.950 vitórias em sua carreira, incluindo 285 em seu primeiro emprego no Philadelphia Phillies, há mais de um quarto de século, Francona provavelmente ultrapassará Leo Durocher em 12º lugar na lista de treinadores de todos os tempos com sua 2.009ª vitória. Se os Reds tiverem o tipo de temporada que esperam que Francona ajude a proporcionar, ele poderá ultrapassar Walter Alston, que está em 11º com 2.040 vitórias.

Francona, que foi defensor externo da liga principal por 10 temporadas antes de lesões forçarem sua aposentadoria, jogou pelos Reds em 1987.

O anúncio da contratação de Francona poderá acontecer ainda esta semana.