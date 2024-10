Cine Penedo inicia exibição de sessões de quinta a domingo, com ingresso a preço popular

Secom PMP

Cidade Criativa da Unesco na categoria Cinema desde 2023, Penedo resgata seu protagonismo na Sétima Arte. E a novidade na telona do Cine Penedo é a volta dos filmes do circuito comercial de quinta a domingo, lançamentos e clássicos, com matinês nos finais de semana.

A opção de lazer no espaço revitalizado e devolvido ao público na edição 2023 do Circuito Penedo de Cinema é mais uma conquista do trabalho institucional desenvolvido em conjunto pela Prefeitura de Penedo e a Universidade Federal de Alagoas (Ufal).

A parceria que dá uso ao cinema abandonado por quatro décadas coloca estudantes da rede pública diante da tela do Cine Penedo nas quartas e quinta-feiras. Além disso, há sessões com acesso gratuito para o público em geral nas tardes e noites das quarta-feiras, formando plateias.

Além disso, o cinema acolhe projetos eventuais, ao tempo em que Penedo reocupa seu espaço no audiovisual brasileiro, atraindo produções cinematográficas. Aqui há diversidade de cenários, mão de obra qualificada, infraestrutura decente e serviços de qualidade, pontos fundamentais para viabilizar longas ou curtas metragens.

E a noite desta quinta-feira, 10, sinaliza uma nova fase da retomada do cinema na cidade berço da cultura alagoana. Hoje começa a exibição de filmes do circuito comercial no Cine Penedo, com ingresso a preço popular: apenas dez reais, e meia entrada por cinco reais.

A estreia acontece às 19 horas, com a adaptação do clássico literário Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, para o audiovisual. Lançado em junho deste ano, o filme Grande Sertão tem direção do renomado cineasta Guel Arraes e é estrelado por Caio Blat, Luísa Arraes e Rodrigo Lombardi, com classificação indicativa de 18 anos.

E para quem curte terror, já pode se preparar para a Oferenda ao Demônio (The Offering). O filme norte-americano dublado e legendado será exibido na noite de amanhã (sexta-feira, 11), também a partir das 19 horas. A classificação indicativa é 14 anos.

As matinês no Cine Penedo começam na tarde do sábado, 12, com a animação Os Inseparáveis, às 15 horas. A indicação é livre, o que já não ocorre com Minha Irmã e Eu (14 anos). Protagonizado pelas atrizes Tatá Werneck e Ingrid Guimarães, o filme começa às 17 horas.

A programação com ingresso a preço popular continua às 19 horas, com Grande Sertão. E no domingo, 13, o Cine Penedo abre sua primeira matinê com Minha Irmã e Eu (15 horas), depois vem Os Inseparáveis (17 horas) e fecha com Oferenda ao Demônio (19 horas).

Vale ressaltar que para ter direito à meia entrada, precisa apresentar a documentação comprobatória na bilheteria. E para ficar por dentro das próximas atrações do Cine Penedo, basta acompanhar a rede social oficial @cinepenedo