Circuito Penedo de Cinema abre inscrições de curadorias para compor Mostra Cineclubista de Cinema Livre

Natália Oliveira – jornalista

Cineclubes de Alagoas e dos demais 47 municípios que fazem parte da região do Baixo São Francisco podem inscrever propostas de curadorias para compor a Mostra Cineclubista de Cinema Livre do Circuito Penedo de Cinema. O edital para as inscrições gratuitas está aberto até 20 de outubro e pode ser acessado aqui.

Cineclubista de Cinema Livre recebe inscrições até dia 20 (Foto: Arantos)

Os cineclubes podem inscrever propostas de curadorias para até dois dias de exibição, com programação entre 90 e 120 minutos de duração (por dia de exibição), composta por obras de curta-metragem e/ou com formato misto, com obras em curta e longa-metragem. O edital aponta ainda que as propostas devem priorizar obras nacionais e é obrigatório que todos os filmes tenham classificação indicativa livre.

Dessa forma, a Mostra Cineclubista de Cinema Livre nasce como mais uma janela para o público assistir a filmes durante o Circuito. As sessões serão realizadas na Praça 12 de Abril, no Centro Histórico de Penedo. A entrada é franca.

De acordo com o coordenador do Circuito, Sérgio Onofre, a Mostra Cineclubista retoma a parceria com cineclubes após 11 anos. “A partir dos editais de fomento [à cultura], como a Lei Aldir Blanc, Lei Paulo Gustavo, houve um grande incentivo à retomada das ações cineclubistas, e nós vislumbramos a oportunidade de trazer novamente os cineclubes para participarem do Circuito”, pontuou.

Além disso, a proposta de exibir filmes de classificação indicativa livre a céu aberto é uma forma de atrair mais pessoas, principalmente as que não podem acompanhar as demais sessões no Cine São Francisco por conta da restrição da classificação indicativa.

Resultado

As propostas serão avaliadas por comissões julgadoras compostas por profissionais, cineclubistas, realizadores e pesquisadores da área, indicados pela Comissão Organizadora do evento. A data prevista para divulgação do resultado final das propostas de curadorias para a Mostra Cineclubista de Cinema Livre é 28 de outubro.

Após seleção, os cineclubes que tiveram as propostas selecionadas devem indicar dois representantes para executarem as atividades no Circuito entre 26 e 30 de novembro. Custos de logística, hospedagem, alimentação e transporte serão assumidos pelo evento.

Sobre o Circuito

O Circuito Penedo de Cinema será realizado de 25 de novembro a 1º de dezembro pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal), pelo governo de Alagoas por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa de Alagoas (Secult-AL) e pelo Instituto de Estudos Culturais, Políticos e Sociais do Homem Contemporâneo (IECPS).

Além disso, o evento conta ainda com patrocínio do Sebrae Alagoas, do Instituto do Meio Ambiente (IMA-AL), da Prefeitura de Penedo e do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF).

