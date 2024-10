Cirurgião ortopédico analisa lesão no ombro de Shohei Ohtani, impacto na World Series

“A aparente lesão no ombro de Ohtani durante o último jogo da World Series foi diagnosticada como uma subluxação no ombro”, Dr. David Abasi nos disse, acrescentando: “Isso não é tão grave quanto uma luxação do ombro”.

Para sua informação, uma subluxação é onde a bola (cabeça do úmero) da articulação do ombro desliza parcialmente para fora do encaixe … em comparação com uma luxação completa onde a bola desliza totalmente para fora da cavidade glenóide.