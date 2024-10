Clark da MLBPA – As equipes devem mudar o uso do arremessador para reduzir lesões

LOS ANGELES – O diretor executivo da MLBPA, Tony Clark, expressou preocupação na sexta-feira sobre como os arremessadores estão sendo usados ​​​​no jogo de hoje, colocando sobre as equipes a responsabilidade de mantê-los saudáveis.

“As conversas que tivemos com nossos jogadores sugeriram que, a menos ou até que você trace uma linha na areia e force a mudança, os tomadores de decisão de qualquer equipe em particular continuarão a tomar as decisões que estão tomando. fazer, que é ter os arremessadores – titulares e substitutos – esforço máximo durante o período de tempo que eles podem tê-los”, disse Clark no campo do Dodger Stadium antes do primeiro jogo da World Series.

“Assim que eles parecerem ficar sem gasolina, como os dados sugerem, recicle-os e queime outro jarro.”

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Com a redução do destaque dos arremessadores titulares e o aumento das lesões nos arremessadores, o problema também preocupa a liga. A MLB tem estudado o assunto durante toda a temporada e espera implementar os resultados de suas descobertas para ajudar a reduzir o número de lesões.

Clark diz acreditar que as equipes também precisam ter um papel nisso.

“Os jogadores estão fazendo o que lhes foi dito que deveriam fazer.” Clark disse. “Se dissessem aos jogadores, como aconteceu nos primeiros 150 anos de existência da liga, que o valor era um início de qualidade e um arremesso de seis entradas ou um arremesso profundo no jogo… então é isso que os jogadores farão. dizendo aos jogadores que essa não é mais a proposta de valor e, portanto, os jogadores estão fazendo o que lhes é solicitado.”

Hábitos de treinamento mais refinados ajudaram a aumentar a velocidade da bola rápida na última década, levando a maiores totais de eliminações e mais lesões. A cirurgia de Tommy John se tornou mais comum para arremessadores, e alguns passaram pelo procedimento várias vezes. A liga até flertou com formas carregadas de incentivos para resolver o problema, mas Clark diz acreditar que as equipes farão o que for preciso para vencer – portanto, recomendando o esforço máximo em vez da eficiência.

“Desenvolver um pitch inicial, ter um pitch inicial forte – que historicamente tem sido a proposta de valor há 150 anos – foi mudado”, disse ele. “Então, até que os tomadores de decisão determinem que expulsar arremessadores dia após dia como resultado de como eles os usam ou do que exigem deles não é mais a melhor maneira de tratar seus jogadores, nós iremos vejo uma mudança ausente.”

Clark também expressou satisfação pelo fato de o estádio A’s em Sacramento ter um campo gramado para reduzir o risco de lesões durante os meses quentes de verão.

Enquanto isso, a MLBPA está esperando para ver em relação aos danos ao Tropicana Field por causa do furacão Milton. Se os Rays não puderem jogar lá em 2025, Clark diz que quer ter certeza de que o time estará em um ambiente seguro nas instalações da primavera ou da liga secundária.

“Acho que tudo começa com a superfície de jogo e a segurança do próprio estádio”, disse Clark. “Garantir que você possa realizar o trabalho necessário e que a superfície seja reflexiva e o estádio reflita os padrões da liga principal.”

Não foi determinado se o Tropicana Field poderá ser jogado na próxima temporada.