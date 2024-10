Classe dos Guardiões chama falta de execução no ALCS de ‘surpreendente’

CLEVELAND – Durante uma temporada inteira, Emmanuel Clase, mais próximo dos Guardiões, forneceu algo que mesmo os melhores apaziguadores raramente podem reivindicar: quase certeza.

Mas depois de duas noites seguidas de luta nos jogos de apostas mais altas do ano, essa certeza foi abalada.

Na sexta-feira, Clase desistiu de duas corridas verdes para o Yankees na nona entrada, absorvendo a derrota na vitória de 8-6 do New York no jogo 4, uma derrota que levou os Guardians à beira da eliminação no Campeonato AL Série.

Escolhas do Editor

1 Relacionado

Isso veio na esteira de um impressionante Jogo 3, vencido por Cleveland em uma finalização selvagem que foi criada por uma rara defesa de Clase. Naquele, ele desistiu de home runs consecutivos para Aaron Judge e Giancarlo Stanton para perder a liderança – dois home runs em rebatidas consecutivas contra um arremessador que desistiu de apenas dois home runs durante toda a temporada, postou um ERA de 0,61 e converteu 47 de 50 oportunidades de salvamento.

“Eu simplesmente não estou executando”, disse Clase após a derrota de sexta-feira. “Estou falhando contra os rebatedores e não obtive os resultados.”

A incerteza reina repentinamente em torno do primeiro encerramento do jogo, embora o apoio dos Guardiões ao seu ás substituto permaneça inabalável. O bullpen profundo e dominante de Cleveland tem sido a principal arma do time durante toda a temporada, mas com o ERA de outubro de Clase agora em 10,29 e outros vazamentos surgindo em todo o bullpen, o grupo agora tem um ERA de 3,83, cinco derrotas e a defesa perdida de quinta-feira em seu dossiê de playoffs.

Classe rachada Emmanuel Clase desistiu de cinco corridas conquistadas em 74⅓ entradas durante a temporada regular. A pós-temporada, porém, foi uma história muito diferente: Temporada Regular Pós-temporada Jogos 74 6 PI 74 1/3 7 pronto-socorro 5 8 ERA 0,61 10.29 RH 2 3 – Pesquisa ESPN

“Jogamos um jogo baseado no fracasso”, disse Josh Naylor, primeira base do Guardians. “Eles fizeram um trabalho incrível por nós. Acreditamos neles e ficamos entusiasmados cada vez que vão para o monte.”

As lutas de Clase no Jogo 4 assumiram uma forma diferente das bombas que ele permitiu na quinta-feira. Desta vez, Nova York aproveitou três partidas de simples, uma base roubada e um erro para marcar a nona corrida. Ao contrário do jogo 3, quando os companheiros de equipe de Clase se recuperaram para uma vitória memorável, desta vez o ataque tardio dos Guardiões foi insuficiente.

Questionado se ele já passou por tais dificuldades, Clase disse “não que eu me lembre”. Ele acrescentou que aprecia o apoio e a resiliência de seus companheiros.

“Tenho confiança neles”, disse ele. “Eu disse a eles obrigado pelo trabalho que fizeram.”

A rápida saída de Clase após o jogo 3 levantou algumas sobrancelhas, mas ele estava em seu armário, pronto para responder a perguntas assim que o clube de Cleveland abrisse na sexta-feira. O foco agora muda para sábado, e um Jogo 5 que os Guardians devem vencer para manter sua temporada viva.

“Não estou perdendo minha confiança”, disse Clase. “Vou dar o meu melhor. É algo que me surpreende, o que está acontecendo.”