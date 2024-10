‘Clássico moderno’: profissionais reagem e elogiam a incrível batalha de Brandon Royval x Tatsuro Taira no UFC Vegas 98

Brandon Royval e Tatsuro Taira mostraram ao mundo do MMA como se faz.

Em uma das melhores lutas de 2024, os contendores peso mosca exibiram todos os aspectos de seus jogos com trocações de trocação e emocionantes lutas no chão, com Royval eventualmente deixando a luta principal do UFC Vegas 98 com uma vitória por decisão dividida.

Royval entrou na luta classificado como o desafiante número 1 do UFC com 125 libras e Taira trouxe um recorde brilhante de 16-0 para a jaula, então uma luta competitiva era esperada, mas os dois superaram as expectativas. Em entrevista pós-luta, Royval elogiou Taira como futuro campeão, ao mesmo tempo em que afirmou que será autuado para mais uma luta importante em breve.

Alguns dos melhores e mais brilhantes do MMA foram a atração principal do sábado e elogiaram Royval e Taira, que devem garantir o bônus de Luta da Noite.

Confira abaixo as melhores reações das redes sociais.

Clássico moderno. Aqueles meninos estavam dando um show. – André Fili (@TouchyFili) 13 de outubro de 2024

Royal vence por 3-2. Grande luta. Taira tem um futuro brilhante, mas esta noite pertence a Brandon Royval #UFCVegas98 —Henry Cejudo (@HenryCejudo) 13 de outubro de 2024

Chegou à última rodada, Royal cavou fundo. Luta doentia -Billy Quarantillo (@BillyQMMA) 13 de outubro de 2024