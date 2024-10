Classificação dos 10 melhores novatos da NFL: Jayden Daniels, Malik Nabers

A classe de draft de 2024 da NFL teve um início quente na semana 5 da temporada regular de 2024. O quarterback do Washington Commanders, Jayden Daniels, é sem dúvida um dos sinalizadores de melhor desempenho da liga, e o wide receiver Malik Nabers se tornou o principal alvo de passes do New York Giants. Outros recebedores do primeiro turno estão causando impacto em seus respectivos times, enquanto um punhado de atacantes defensivos já estão perturbando a linha de scrimmage em grande escala. Mas como os melhores jogadores do primeiro ano se comparam?

Entrevistamos cinco analistas da NFL – Matt Bowen, Kalyn Kahler, Jeff Legwold, Matt Miller e Jordan Reid – para fazer uma classificação de consenso dos 10 melhores novatos. Quem decifrou a lista? Quem acabou de perder? Nossos especialistas também escolheram um candidato para mais tempo de jogo, examinaram mais de perto a classe de quarterbacks (incluindo o buzz inicial de MVP de Daniels) e nomearam um jogador com desempenho superior no final da rodada e um jogador com desempenho inferior no primeiro turno.

Mas vamos começar com os 10 primeiros colocados ao longo de cinco semanas, incluindo uma seleção unânime para o primeiro lugar.

Estatísticas: 1.135 jardas de passe, 4 passes de TD, 2 INTs, 4 TDs de corrida, 300 jardas de corrida

Elaborado: Nº 2 geral

Daniels tem sido simplesmente sensacional para Washington, ajudando os Commanders a se tornarem o quarto time nas últimas 30 temporadas a começar com 4-1 ou melhor, depois de ficar entre os dois primeiros no draft do mesmo ano.

Ele não apenas assumiu a função de QB1 e teve sucesso imediato, mas também estabeleceu recordes ao longo do caminho. Por exemplo, ele é o primeiro jogador na história da NFL a ultrapassar 1.000 passes e 250 jardas corridas em seus primeiros cinco jogos. E seu percentual de conclusão de 77,1% é o melhor da liga, independentemente da gestão. –Reid

Estatísticas: 35 recepções, 386 jardas de recepção, 3 TDs

Elaborado: Nº 6 geral

Nabers já causou um impacto imediato em Nova York, com média de 95,2 jardas recebidas por jogo, terceiro na liga, atrás apenas de Nico Collins (113,4) e Ja’Marr Chase (98,6). Ele é um alvo de volume de três níveis, já postando dois jogos com 10 ou mais recepções. Ele perdeu a semana 5 devido a uma concussão, mas suas 35 recepções são as segundas mais nos primeiros quatro jogos da carreira de um jogador na história da NFL (Puka Nacua teve 39 em 2023).

Mas Nabers também tem grande poder de jogo; ele está empatado em quinto lugar na NFL com sete recepções de 20 ou mais jardas (em apenas quatro jogos disputados). Ele deve ser visto como uma estrela emergente, com características para atuar em qualquer sistema ofensivo. – Bowen

Estatísticas: 28 recepções, 313 jardas de recepção, 1 TD

Elaborado: Nº 13 geral

Bowers é o líder dos Raiders em recepções e jardas recebidas. Dele Brincadeira de 57 jardas subir na linha lateral para um touchdown no domingo – que começou quando ele pegou a bola acima da cabeça do safety PJ Locke do Broncos – foi apenas um vislumbre do que ele pode oferecer ao ataque dos Raiders. Ele alinhou em todo o campo nesta temporada, já que Bowers e Dallas Goedert, da Filadélfia, são os únicos tight ends em um mar de wide receivers entre os 25 melhores da liga em jardas recebidas por jogo (62,6). – Legwold

Estatísticas: 17 recepções, 279 jardas de recepção, 4 TDs

Elaborado: Nº 4 geral

Harrison correspondeu ao entusiasmo que recebeu ao sair do estado de Ohio como um wide receiver geracional. Após um início lento na semana 1 (uma recepção para 4 jardas), Harrison arrancou uma série de jogos impressionantes com quatro touchdowns e 275 jardas.

Ele tem uma média de 19,6 jardas por recepção e está apenas se aquecendo. À medida que o ataque dos Cardinals aumenta, os números de Harrison continuarão a melhorar. Ele é a melhor ameaça profunda da equipe e um verdadeiro WR1, conseguindo uma captura de embreagem na semana 5 para ajudar a eliminar os 49ers. -Mileiro

Estatísticas: 22 tackles, 1 sack, 1 fumble forçado

Elaborado: Nº 19 geral

Verse começou sua carreira na NFL com a tarefa impossível de ajudar a substituir Aaron Donald no pass rush dos Rams, ao lado do também novato Braden Fiske. Apesar do recorde de 1-4 do time, Verse impressionou em cinco jogos. Ele é o quarto no geral em porcentagem de pressão (17,3%) e o sétimo no geral em taxa de vitórias de pass rush, vencendo seus bloqueadores em 27,1% das vezes (a média da liga é de 13%).

O Novato Defensivo do Mês também deveria ter um total de sacks ainda maior – ele teve dois sacks anulados por pênaltis na Semana 4 em Chicago. E Verse já está vendo times duplos, o que mostra que os ataques adversários têm um medo saudável de suas habilidades. -Kahler

Estatísticas: 5 partidas, taxa de vitória de bloco de passagem de 95,5%, taxa de vitória de bloco de execução de 74,3%

Elaborado: Nº 51 geral

Entrando no draft de 2024, ficou claro que os Steelers tinham uma grande necessidade de centro depois de liberar Mason Cole em janeiro. Pittsburgh encontrou essa resposta imediata no segundo turno, já que Frazier foi indiscutivelmente o melhor atacante ofensivo novato desta classe. Em cinco partidas, Frazier tem o 20º melhor PBWR. Os instintos, a força e a resistência que ele demonstrou em West Virginia foram preservados no início de sua carreira profissional. –Reid

Estatísticas: 1.091 jardas de passe, 5 passes de TD, 4 INTs, 113 jardas de corrida

Elaborado: Nº 1 geral

Williams mostrou gradualmente desenvolvimento ao longo de suas primeiras cinco partidas e acabou de jogar seu melhor jogo como profissional na vitória da Semana 5 sobre os Panteras, arremessando 304 jardas e duas pontuações. Esse foi o segundo jogo de Williams com 300 ou mais jardas de passe, e ele registrou todos os seus cinco touchdowns na carreira nas últimas três disputas.

Como um criador natural, Williams mostrou lampejos da habilidade de jogo que traz para a posição e agora está lançando com mais ritmo na caçapa. A seta está apontando aqui para a escolha geral nº 1. – Bowen

jogar 1:06 Caleb Williams pode se tornar um dos 12 melhores QB de fantasia? Field Yates explica por que Caleb Williams tem a oportunidade de ser um dos 12 melhores quarterbacks do Fantasy.

Estatísticas: 10 tackles, 2 tackles por derrota, 0 sacks

Elaborado: Nº 38 geral

Sweat tem mostrado consistentemente seu poder no ataque nesta temporada – ele move pessoas grandes como se fossem pequenas. Seu desempenho na semana 4 contra os Dolphins – seis tackles, incluindo dois por derrota – foi seu melhor no geral no trabalho às vezes ingrato no nose tackle. Ele tem uma sólida taxa de vitórias de 37% nesta temporada, mostrando sua habilidade no meio.

Alguns avaliadores de talentos estavam preocupados com a resistência do jogador de 366 libras antes do draft, mas ele tem estado ocupado pelos Titãs. Sweat jogou 72% dos snaps defensivos do time, aumentando gradualmente cada jogo em direção ao recorde da temporada de 78% contra os Dolphins na semana 4 (o Tennessee se despediu na semana 5). – Legwold

Estatísticas: 22 recepções, 397 jardas de recepção, 3 TDs

Elaborado: Nº 23 geral

Ele pode ter sido ofuscado por Nabers na preparação para o draft de 2024 como o “outro” recebedor da LSU, mas Thomas esteve em alta nas semanas 4-5, com mais de 85 jardas de recepção e um touchdown em cada jogo. Thomas está se sentindo confortável no ataque de Jacksonville, e sua meta reflete isso. Ele marcou pelo menos oito gols em cada um dos últimos três jogos.

Com velocidade de 4,33 e um quadro de 1,80m, Thomas está rapidamente se tornando a ameaça de campo favorita de Trevor Lawrence. Ele tem a aparência de um novato em touchdown de dois dígitos e o futuro do time na posição. -Mileiro

Estatísticas: 18 tackles, 7 passes separados, 0 INTs

Elaborado: Nº 22 geral

Filadélfia precisava desesperadamente melhorar na secundária nesta entressafra, e Mitchell fez sua parte, classificando-se em terceiro lugar na liga em quebras de passes. Como ele joga ao lado de Darius Slay Jr., ele foi alvo de vários alvos nesta temporada (25) e está mantendo os recebedores com uma taxa de conclusão de 52% quando é o defensor mais próximo na cobertura, de acordo com NFL Next Gen Stats. Entre os cantos com pelo menos 100 snaps de cobertura e 20 alvos, essa taxa de conclusão ocupa o 10º lugar geral. É também uma melhoria em relação à taxa de conclusão de 60% de James Bradberry IV permitida em 2023. -Kahler

Acabei de perder

Joe Alt, OT, carregadores de Los Angeles: Alt jogou todos os snaps como right tackle nos três primeiros jogos do Chargers, mas sofreu uma torção no ligamento colateral medial na semana 3 contra o Steelers e deve ficar de fora por várias semanas. Sua taxa de vitórias em bloqueios de 75,9% ocupa o 12º lugar entre os jogadores com pelo menos 160 snaps no right tackle. – Legwold

Taliese Fuaga, OT, New Orleans Saints: Fuaga jogou todos os snaps como left tackle em quatro dos cinco jogos do Saints, incluindo a derrota de segunda à noite para o Chiefs. Se você for jogar no ataque de Klint Kubiak, estará em movimento na frente, então Fuaga não teve tantos conjuntos de passes puros quanto outros tackles. Mas ele mostrou força e rapidez e não rendeu nada nesta temporada. – Legwold

Laiatu Latu, DE, Indianápolis Colts: Apesar de o Colts estar em último lugar na defesa total e em 31º contra a corrida, Latu ainda ganhou impulso nas últimas semanas. Ele teve seu melhor dia na derrota dos Colts na semana 5 para Jacksonville, com seis tackles e um fumble forçado. A porcentagem de contagem de snaps de Latu aumentou de 39,5% nos três primeiros jogos para 69,5% nos dois últimos. Sua produção (um sack e duas rebatidas de QB) deve aumentar se os Colts o mantiverem em campo. – Legwold

Também recebeu os 15 melhores votos de nossos painelistas: Kamari Lassiter, Dru Phillips, JC Latham, Xavier Worthy, Ladd McConkey, Bucky Irving, Braelon Allen, Tyler Nubin, Bo Nix, Will Reichard, Nate Wiggins

Jayden Daniels é um candidato legítimo a MVP?

Definitivamente. Um novato não ganha o prêmio desde Jim Brown em 1957, mas Daniels tem os Commanders no topo da NFC East. Se ele liderar uma equipe que todos pensavam que ainda estava se reconstruindo até a pós-temporada – e particularmente aquela cabeça-de-chave da NFC para se despedir – Daniels certamente poderia ser o MVP. Sempre falamos sobre como esse é um prêmio narrativo. Que narrativa melhor do que um novato remodelando completamente uma franquia desolada? Ajuda o fato de ele ser o terceiro no QBR (73,2) e o primeiro na taxa de conclusão (77,1%). -Kahler

Além de Daniels, quais primeiras cinco semanas do QB novato foram mais chocantes?

Bo Nix, QB, Denver Broncos. Tem sido um jogo esporádico para a 12ª escolha, que é a 25ª em taxa de conclusão (61,8%) e a 30ª em jardas por tentativa (5,2). Ele arremessou 60 jardas com uma taxa de conclusão de 48% contra os Jets na Semana 4, depois teve seu melhor jogo de sua temporada contra os Raiders com 206 jardas e dois passes para touchdown na Semana 5. Na preparação para o draft, Nix e o técnico do Denver, Sean Payton, eram vistos como uma dupla perfeita, mas vimos dores de crescimento precoces. –Reid

jogar 1:24 Stat Stories: os novatos da NFL de fantasia de destaque no domingo Confira os melhores novatos no Fantasy NFL no domingo, incluindo Jayden Daniels e Bo Nix.

Qual novato poderá ter mais tempo de jogo à medida que a temporada avança?

Cooper DeJean, DB, Philadelphia Eagles. Uma lesão no tendão da coxa forçou DeJean a perder tempo durante o campo de treinamento, o que prejudica o desenvolvimento de qualquer um como novato. Ele viu 73 snaps em times especiais, mas foi limitado a apenas sete snaps na defesa. DeJean tem o conjunto versátil de habilidades para jogar em várias posições na secundária dos Eagles, e se o slot corner Avonte Maddox continuar a lutar, pode haver uma oportunidade para a escolha da segunda rodada ganhar mais tempo no sistema de Vic Fangio. – Bowen

Qual jogador da primeira rodada está com baixo desempenho?

Roma Odunze, WR, Chicago Bears. Odunze foi meu recebedor número 2 e terceiro jogador geral na classe draft, mas ele ainda não mostrou as habilidades que o tornaram a escolha número 9 em abril. Em cinco jogos, ele teve apenas 15 recepções, 206 jardas e um touchdown. Seu jogo da semana 3 contra os Colts – 11 recepções para 112 jardas – mostra seu potencial, mas Odunze tem estado quieto em um ataque que está faminto por mais criadores de jogo. -Mileiro

Qual final está com desempenho superior?

Jordan Whittington, WR, Los Angeles Rams. Vimos alguns running backs na quarta rodada – Bucky Irving dos Bucs e Braelon Allen dos Jets – trabalhando, mas Whittington aproveitou ao máximo sua chance em uma rotação repleta de lesões. A escolha da sexta rodada (213º no geral) ainda não conseguiu seu primeiro touchdown, mas mostrou uma vantagem física em seu jogo com 13 recepções para 151 jardas nos últimos dois jogos.