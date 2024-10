Classificações de impacto das finais: 15 melhores jogadores nas finais da WNBA de 2024

O confronto foi dissecado, as escolhas e previsões feitas. Na quinta-feira (20h ET, ESPN), as finais da WNBA de 2024 entre o número 1 do New York Liberty e o número 2 do Minnesota Lynx serão lançadas.

E não faltam histórias de estrelas e oprimidos. Cinco jogadores que ganharam votos de MVP jogarão nas finais da WNBA, com destaque para o vice-campeão MVP de 2024, Napheesa Collier, duas vezes MVP Breanna Stewart e a ex-escolha número 1 Sabrina Ionescu.

Ambas as equipes também prosperaram com algumas escolhas importantes do segundo turno (ou posterior), incluindo três titulares, Bridget Carleton, de Minnesota, e Betnijah Laney-Hamilton e Leonie Fiebich, de Nova York.

Indo para o Jogo 1, Michael Voepel, Alexa Philippou e Charlie Creme da ESPN estreiam suas classificações de impacto de jogadores nas finais da WNBA. Espera-se que todos os jogadores da lista ajudem a decidir a série do campeonato. Alguns continuarão a liderar suas equipes na pontuação ou na defesa, e qualquer um deles poderá ter um desempenho fundamental.

Classificamos os 15 primeiros com base em seu jogo até agora na pós-temporada de 2024.

Estatísticas dos playoffs de 2024: 27,1 PPG, 9,6 RPG, 3,9 APG

Collier é o artilheiro dos playoffs de 2024 e tem sido muito eficiente, arremessando 54,6% de campo e 45% de fora do arco. Nos quatro encontros anteriores desta temporada com o New York, incluindo a final da Commissioner’s Cup, Collier teve média de 17,3 pontos e 10,3 rebotes. O jogador defensivo do ano da WNBA, Collier tem sido igualmente forte nessa ponta da quadra. Ela é uma líder calma e respeitada do Lynx, e mesmo que esta seja sua primeira viagem às finais, nada a incomoda. — Voepel

Estatísticas dos playoffs de 2024: 20,0 PPG, 8,2 RPG, 3,8 APG

Stewart disse à multidão do Barclays Center após o jogo 1 das semifinais que ela queria compensar seu desempenho atípico nas finais do ano passado, quando fez 3 de 17 na derrota do Liberty no jogo 4 no Brooklyn. Essa versão de Stewart – que estava antecipando o nascimento de seu segundo filho e lamentando a recente morte de seu sogro – não foi encontrada em lugar nenhum este ano. Stewart marcou 34 pontos com 63% de eficiência no Jogo 1 contra os Ases e está saindo de uma saída de 19 pontos, 14 rebotes, 5 assistências e 4 bloqueios, suas impressões digitais por toda a vitória final do Liberty no domingo. — Philippou

jogar 1:41 O desempenho de 34 pontos de Breanna Stewart lidera o Liberty no Jogo 1 Breanna Stewart marca 34 pontos, a melhor marca do jogo, na vitória do Liberty’s Game 1 sobre os Ases.

Estatísticas dos playoffs de 2024: 20,7 PPG, 5,2 RPG, 5,2 APG

A pontuação de Ionescu nos playoffs de 2024 foi em muito a melhor de sua carreira: sua melhor média anterior na pós-temporada foi de 14,3 PPG em três jogos em 2022. Em 10 jogos dos playoffs no ano passado, Ionescu teve média de 13,7 PPG. Ela elogiou a defesa do Lynx por ser particularmente difícil de enfrentar. Nos quatro encontros anteriores desta temporada, Ionescu teve média de 16,5 pontos, mas acertou 34,2% de campo e 17,9% de fora do arco. Isso é algo que ela espera melhorar nas finais. — Voepel

jogar 1:59 Os 22 pontos de Sabrina Ionescu levam Liberty às finais da WNBA Sabrina Ionescu soma 22 pontos para fechar a série contra os Ases e levar o Liberty às finais da WNBA.

Estatísticas dos playoffs de 2024: 14,2 PPG, 9,0 RPG, 1,3 BPG, 53,9% FG

O MVP de 2021 tem sido sólido, mas não espetacular nesta pós-temporada. Seu melhor jogo foi um desempenho de 20 pontos e 13 rebotes no jogo 2 contra o Atlanta Dream. Ela não marcou mais de 14 pontos em nenhum outro jogo. Com 1,80m de altura e capacidade de arremessar de profundidade – ela fez três cestas de 3 pontos no jogo 4 contra o Las Vegas Aces – Jones pode ser um confronto difícil para o Lynx. Ela parecia mais confortável em Nova York nesta temporada e, apesar de ser a terceira opção do Liberty, é boa o suficiente para assumir uma série nas duas pontas da quadra. — Creme

Estatísticas dos playoffs de 2024: 13,7 PPG, 3,6 RPG, 5,9 APG

Em sua primeira temporada com o Lynx, Williams foi exatamente o que eles precisavam: um armador enérgico que sabe marcar e defender. Ela jogou nas finais da WNBA anteriormente com o Connecticut Sun em 2019 e 2022. Williams disse no meio da temporada que deixou a rotina afetá-la um pouco. Mas ela remediou isso e tem sido peça fundamental do Lynx, com 24 pontos, 5 rebotes e 7 assistências no jogo 5 das semifinais. — Voepel

jogar 0:21 Courtney Williams viaja de costa a costa em busca de um balde Lynx Courtney Williams rouba a pedra e leva-a de costa a costa para aumentar a liderança do Lynx no terceiro quarto.

Estatísticas dos playoffs de 2024: 13,6 PPG, 2,1 RPG, 4,1 APG, 33,3% 3FG

Uma peça fundamental da franquia por quatro temporadas desde que se mudou de Las Vegas para Minnesota, McBride teve sua melhor temporada desde 2019. Sua pontuação e arremessos de 3 pontos caíram ligeiramente na pós-temporada, mas McBride continua sendo a melhor opção de pontuação de Minnesota depois de Collier. Sem medo e disposta a ter a bola nos momentos decisivos, McBride é o tipo de arremessadora profunda que consegue carregar um time quando está com calor. — Creme

jogar 0:47 Kayla McBride fecha o Jogo 5 para Lynx com baldes consecutivos Kayla McBride drena cestas consecutivas para garantir a vitória do Lynx.

Estatísticas dos playoffs de 2024: 10,5 PPG, 59,1% 3FG, 1,8 APG

Fiebich, o estreante alemão de 24 anos do Liberty e vice-campeão como sexto jogador do ano em 2024, foi inserido no time titular no início da pós-temporada, o que não foi totalmente uma surpresa: Nova York ostentava o melhor da liga Classificação líquida de 23,8 na temporada regular com os titulares mais Fiebich em vez de Courtney Vandersloot (mínimo 100 minutos). O papel crescente de Fiebich rendeu dividendos para Nova York: ela tem 13 de 22 em arremessos de 3 pontos nos playoffs e acrescenta maior comprimento na ponta defensiva como ala de 6-4. — Philippou

Estatísticas dos playoffs de 2024: 9,0 PPG, 4,4 RPG, 2,9 APG

Smith começou sua carreira na WNBA como a 8ª escolha do Phoenix Mercury em 2019. Mas as duas últimas temporadas foram cruciais – o ano passado em Chicago e este ano em Minnesota – e ela obteve a melhor média da carreira de 10,1 pontos e 3,2. assistências na temporada regular. Por mais que tenha sido uma opção confiável no ataque, Smith também tem sido uma defensora muito eficaz. Ela ficou em sexto lugar em vitórias defensivas (2,9) durante a temporada regular. — Voepel

jogar 0:18 Alanna Smith enterra o Sol com o terceiro triplo do jogo Alanna Smith acerta sua terceira cesta de três pontos para manter o Sun fora de alcance no quarto período.

Estatísticas dos playoffs de 2024: 10,0 PPG, 3,4 RPG, 1,5 APG

Esta é a melhor das seis temporadas de Carleton na WNBA, com recordes na carreira em pontuação (9,6), rebotes (3,8) e 3 pontos por jogo (2,3). Os 91 pontos de 3 pontos de Carleton na temporada regular são três vezes mais que seu melhor total da temporada anterior (30). Seu jogo se destacou na final da Commissioner’s Cup, quando marcou 23 pontos, o recorde do time, acertando 8 de 10 em campo e 6 de 8 fora do arco na vitória sobre o Liberty. — Voepel

Estatísticas dos playoffs de 2024: 6,0 PPG, 2,8 APG, 1,0 SPG

A temporada de Laney-Hamilton tem sido difícil por causa de uma lesão: ela ficou de fora no início deste verão devido a um problema no joelho que foi submetido a um pequeno procedimento. Então, após seu retorno, ela levou um susto ao colidir com Jones no último jogo da temporada regular. Laney-Hamilton não teve um jogo decisivo nesses playoffs, mas a técnica Sandy Brondello disse que o time quer que ela continue arremessando. E mesmo que ela não esteja indo ofensivamente, a presença defensiva de Laney-Hamilton é fundamental para Nova York bloquear as coisas no perímetro. — Philippou

Estatísticas dos playoffs de 2024: 6,7 PPG, 3,3 APG, 2,5 RPG

Um dos dois jogadores de Nova York que venceram um campeonato WNBA, Vandersloot se adaptou perfeitamente ao sair do banco, acrescentando outro golpe ao corpo reserva do Liberty como um craque que também é capaz de descer ladeira abaixo. Mas ao jogar todo o quarto período decisivo do Jogo 4 contra Las Vegas, ela também mostrou que ainda pode causar impacto e ser chamada a fazer contribuições vencedoras, independentemente de ser titular. — Philippou

jogar 0:17 Courtney Vandersloot inventa um roubo e deixa cair uma moeda de dez centavos no balde Liberty Courtney Vandersloot afasta a bola para roubar e encontra um companheiro de equipe em transição para uma cesta do Liberty.

Estatísticas dos playoffs de 2024: 6,4 PPG, 1,4 RPG, 2,7 APG, 50,0% FG

Vindo do Sun na entressafra, Hiedeman viu seu tempo de jogo e todos os seus números caírem com o Lynx. Mas sua experiência nos playoffs foi valiosa e Hiedeman jogou particularmente bem nos dois jogos decisivos da série em Minnesota. Seu estilo de ataque de alta energia combina bem com Williams quando o Lynx quer aumentar o ritmo ou ser mais agressivo na defesa. — Creme

jogar 0:20 Natisha Hiedeman termina a metade para Lynx com uma buzina selvagem Natisha Hiedeman chuta do meio da quadra para encerrar o primeiro tempo em grande estilo para o Lynx.

Estatísticas dos playoffs de 2024: 4,4 PPG, 3,3 RPG, 50,0% FG

Foi um acordo com prazo comercial desconhecido, mas a aquisição da Hines-Allen por Minnesota rendeu dividendos imediatamente. Ela não tem sido tão produtiva nos playoffs como foi durante a temporada regular, mas Hines-Allen dá ao Lynx mais flexibilidade na quadra de ataque. Ela é uma presença física que oferece uma alternativa à sutileza que Smith e Carleton trazem, e dá à técnica Cheryl Reeve mais um defensor interno para usar contra Jones. — Creme

Estatísticas dos playoffs de 2024: 2,3 PPG, 2,0 RPG, 13,4 MPG

No jogo 2 contra os Ases, a produtividade de Thornton fora do banco – ela empatou o recorde de sua carreira por marcar em um único quarto da pós-temporada com nove pontos no segundo – ajudou Nova York a construir uma vantagem de seis pontos no intervalo em seu caminho para um quatro -ponto de vitória. Uma forte série de finais de Thornton, seja marcando pontos ou trazendo sua marca registrada de coragem e resistência, pode ajudar a virar as coisas a favor do Liberty. — Philippou

Estatísticas dos playoffs de 2024: 2,5 PPG, 1,0 RPG, 33,3% 3FG

Depois de cinco temporadas longe da WNBA, Zandalasini voltou ao Lynx nesta temporada e disputou minutos em todos os 47 jogos. Ela também foi membro do Lynx em 2017 e 2018, tornando-a a última jogadora vinculada ao time titular anterior de Minnesota em 2017. Ela jogou 11 minutos em cinco jogos dos playoffs naquele ano e marcou dois pontos. O Zandalasini 6-2 marcou 15 pontos nestes playoffs, 12 dos quais foram em cestas de 3 pontos. — Creme