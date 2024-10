Classificações de poder da WNBA muito precoces: Liberty e Lynx abrem no topo

Após 28 temporadas, o New York Liberty finalmente conquistou o título da WNBA. E eles também começarão a análise antecipada da próxima temporada da ESPN.

Enquanto as rolhas de champanhe ainda estão estourando para o Liberty, vamos ver como as coisas poderiam ficar em 2025, que incluirá a primeira equipe de expansão da liga desde 2008.

Nova York deve ter a maior parte de seu núcleo de volta na próxima temporada. Os titulares Jonquel Jones, Sabrina Ionescu e Betnijah Laney-Hamilton estão sob contrato até 2025. Breanna Stewart é uma agente livre irrestrita, mas disse na semana passada que assinaria um contrato de um ano com Nova York. Courtney Vandersloot também é uma agente livre e teremos que ver como isso funciona.

“A continuidade ajuda neste campeonato”, disse a técnica Sandy Brondello, que terminou sua terceira temporada no Liberty. “A liga está cada vez melhor e, indo para um novo time, leva tempo para colocar sua filosofia em um time. Cada time muda um pouco a cada ano, mas acho que temos uma base realmente boa.”

Será uma offseason movimentada da WNBA. O sorteio da loteria será em 17 de novembro, e o projeto de expansão do Golden State Valkyries será em 6 de dezembro. Ambos serão transmitidos pela ESPN. A agência gratuita será no início de 2025, além de quatro empregos de coaching vagos: Dallas, na sexta-feira, é o mais recente, juntando-se a Atlanta, Chicago e Los Angeles.

As equipes que já bloquearam partes importantes de suas escalações receberam peso na classificação. (Além disso, devido ao potencial de os jogadores poderem cancelar seu acordo coletivo de trabalho após a temporada de 2025, você não verá muitos contratos após 2025 até que um novo CBA esteja em vigor.)

Muita coisa acontecerá entre agora e a próxima primavera, mas as duas melhores equipes provavelmente permanecerão no ranking de potência muito cedo da ESPN.

Conclusão de 2024: Ganhou o campeonato WNBA

Classificação final da temporada regular de 2024: 2

O objetivo do Liberty sob nova propriedade em 2019 era finalmente ganhar um título da WNBA – e eles conseguiram naquele domingo. Eles tiveram o melhor recorde na temporada regular e devem manter seu núcleo unido em 2025. Os Ases no ano passado foram o primeiro time a vencer campeonatos consecutivos da WNBA desde que Los Angeles o fez em 2001 e 2002. Assim será. será um desafio a ser repetido, mas Nova York espera construir uma temporada histórica de 2024.

Conclusão de 2024: Perdido nas finais da WNBA para Nova York

Classificação final da temporada regular de 2024: 1

Esta temporada foi um grande sucesso para o Lynx. Eles ficaram em 9º lugar em nosso Power Rankings de pré-temporada, saltaram para o 4º lugar após a primeira semana de jogos e foram um dos quatro times a ficar em primeiro lugar – junto com Las Vegas, Nova York e Connecticut. Todos os cinco titulares do Lynx estão sob contrato para a próxima temporada. “O que construímos este ano foi realmente especial”, disse a guarda do Lynx, Kayla McBride. “Estou animado por poder passar ainda mais tempo com este grande grupo.”

Conclusão de 2024: Perdeu nas semifinais para Nova York

Classificação final da temporada regular de 2024: 3

Ganhar títulos consecutivos já foi bastante difícil. Tentar uma turfa tripla provou ser uma ponte longe demais para os Ases, que eram o quarto colocado nos playoffs. A’ja Wilson foi a MVP unânime, e ela, Chelsea Gray e Jackie Young estão sob contrato para a próxima temporada. Kelsey Plum é a outra jogadora importante dos Ases, e mantê-la pode fazer uma grande diferença. Os Ases também precisam de outra ameaça de pontuação interna para ajudar Wilson.

Conclusão de 2024: Perdeu na primeira rodada para Connecticut

Classificação final da temporada regular de 2024: 6

The Fever voltou aos playoffs pela primeira vez desde 2016 e foi o maior sorteio de público na WNBA, impulsionado pela sensação de Estreante do Ano, Caitlin Clark. Ela também foi selecionada para o time principal da WNBA. Clark e sua colega número 1, Aliyah Boston, retornarão em 2025. O agente livre Kelsey Mitchell permanecerá em Indiana? Ela se deu bem com Clark na quadra de defesa do Fever. Com Kelly Krauskopf retornando como presidente da equipe e Amber Cox como nova gerente geral, espera-se que o Fever seja agressivo no atendimento às suas necessidades de agência gratuita e negociações.

Conclusão de 2024: Perdeu na primeira rodada para Las Vegas

Classificação final da temporada regular de 2024: 5

O Storm parecia ter algumas questões de química no final dos playoffs, com base nos comentários da técnica Noelle Quinn sobre o esforço. Eles tiveram alguns momentos realmente bons na temporada passada, mas enfrentam algumas incertezas com o atacante All-Star Nneka Ogwumike entrando como agente livre após uma temporada em Seattle. Se ela retornar, o Storm poderá aproveitar o que de melhor fez em 2024.

Conclusão de 2024: Eliminatórias perdidas

Classificação final da temporada regular de 2024: 8

Os Mystics começaram 0-12, mas se recuperaram para lutar por uma vaga nos playoffs assim que sua saúde começou a melhorar. Não sabemos se Elena Delle Donne, que ficou de fora em 2024, algum dia retornará à WNBA, mas com a maioria de seus titulares de 2024 prontos para retornar e a estreante Aaliyah Edwards tendo um ano em seu currículo, os Mystics poderiam dar um salto decente no próximo temporada.

Conclusão de 2024: Perdeu nas semifinais para Minnesota

Classificação final da temporada regular de 2024: 4

De alguma forma, parece que o Sol sempre faz as coisas, então é difícil colocá-las tão baixas. No entanto, também é um tanto tentador reduzi-los porque há muitas questões pessoais para 2025. Os três grandes do Sun – Alyssa Thomas, DeWanna Bonner e Brionna Jones, que são todos agentes livres irrestritos – estão retornando? Será que a treinadora Stephanie White será atraída por outra franquia?

Conclusão de 2024: Perdeu na primeira rodada para Minnesota

Classificação final da temporada regular de 2024: 7

O Mercury nunca cumpriu sua promessa em 2024, mas chegou aos playoffs sob o comando do técnico do primeiro ano, Nate Tibbetts. A futura membro do Hall da Fama, Diana Taurasi, definiu a franquia desde que foi escolhida como número 1 em 2004. Ela está se aposentando após 20 temporadas? Ainda não sabemos. Taurasi e Brittney Griner são agentes livres irrestritos. Griner, que completou 34 anos na sexta-feira, disse várias vezes que não tem intenção de deixar Phoenix e acredita que ainda tem muito basquete.

Conclusão de 2024: Eliminatórias perdidas

Classificação final da temporada regular de 2024: 12

Os Sparks ainda estão em reconstrução e agora também procuram um treinador, já que Curt Miller foi demitido após apenas duas temporadas. A lesão no final da temporada do segundo colocado do draft, Cameron Brink, em junho, afetou o time, já que o Sparks teve o pior histórico da liga e perdeu os playoffs pela quarta temporada consecutiva. Mas a quarta escolha, Rickea Jackson, ainda teve um bom ano de estreia. E outra grande adição pode ocorrer no draft de 2025 se os Sparks ganharem na loteria e conseguirem a escolha número 1, que deverá ser a guarda da UConn, Paige Bueckers.

Conclusão de 2024: Perdeu na primeira rodada para Nova York

Classificação final da temporada regular de 2024: 9

Center Tina Charles, que completa 36 anos em dezembro, disse à ESPN em setembro que espera retornar à WNBA em 2025. Parece que o Dream vai querer que ela fique, considerando tudo o que ela trouxe para Atlanta nesta temporada. A jovem estrela da franquia Rhyne Howard tem sido consistente em todas as três temporadas da WNBA, que devem continuar. Mas o Dream é uma das quatro franquias que atualmente não tem treinador, já que Tanisha Wright foi demitida após a temporada, apesar do Dream ter chegado aos playoffs.

Conclusão de 2024: Eliminatórias perdidas

Classificação final da temporada regular de 2024: 11

Depois de chegar às semifinais da WNBA em 2023 e ter seu melhor recorde desde que a franquia ainda estava em Detroit, pouca coisa deu certo para os Wings em 2024. Satou Sabally perdeu 25 jogos enquanto se recuperava de uma lesão no ombro e jogava pela seleção alemã. As atacantes Natasha Howard e Maddy Siegrist perderam 13 jogos cada devido a lesões. A guarda Arika Ogunbowale teve outro ano de grande pontuação (22,2 pontos por jogo), mas as dificuldades dos Wings custaram à técnica Latricia Trammell seu emprego depois de apenas duas temporadas, já que ela foi demitida na sexta-feira. Os Wings agora irão para seu quinto treinador desde que se mudaram para Dallas em 2016.

Conclusão de 2024: Eliminatórias perdidas

Classificação final da temporada regular de 2024: 10

Os pós-jogadores Angel Reese e Kamilla Cardoso estavam no time novato da WNBA, o armador Chennedy Carter fez um forte retorno à liga depois de perder a temporada de 2023, e o Sky esteve na disputa dos playoffs até o final da temporada. Mas com a temporada de Reese interrompida por uma lesão no pulso – ela perdeu os últimos seis jogos – o Sky não jogou bem na reta final. Mesmo assim, foi uma surpresa quando a técnica Teresa Weatherspoon foi demitida após uma temporada, uma mudança à qual Reese reagiu com grande consternação nas redes sociais.

13. Valquírias do Golden State

Equipe de expansão que inicia competição WNBA em 2025

As Valquírias ainda não têm jogadores, mas têm uma nova treinadora, Natalie Nakase, que passou as últimas três temporadas como assistente de Becky Hammon nos Ases e também tem vasta experiência na NBA. Sem mais nada para fazer, as Valquírias estão na última posição do Power Rankings. Para efeito de comparação, os dois últimos times de expansão da WNBA tiveram o pior recorde da liga em suas primeiras temporadas: Chicago teve 5-29 em 2006 e Atlanta teve 4-30 em 2008.