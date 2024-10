Classificações do Arsenal: Primeira derrota da temporada devido a Saliba, Trossard

O Arsenal sofreu a primeira derrota da temporada no sábado, ao perder por 2 a 0 para o Bournemouth, no Vitality Stadium.

Os Gunners tiveram o controle do jogo até os 30 minutos, quando um passe descuidado de Leandro Trossard deixou William Saliba em apuros antes de ganhar o vermelho por uma falta que o VAR considerou ter negado a Evanilson uma oportunidade clara de gol. Alguns momentos positivos do goleiro de David Raya garantiram que o Arsenal mantivesse o Bournemouth sem gols no intervalo.

Antoine Semenyo foi um dos mais brilhantes do Bournemouth quando os Cherries começaram a criar oportunidades, embora devesse ter feito melhores momentos após o recomeço com um remate ao poste que foi rebatido ao lado.

O Arsenal poderia ter assumido a liderança com a melhor chance da partida, quando Mikel Merino interceptou um passe de Kepa Arrizabalaga antes de escolher o substituto Gabriel Martinelli, apenas para ele acertar a bola direto no goleiro. Essa falha custou caro, pois eles ficaram em desvantagem dois minutos depois, com Ryan Christie finalizando um escanteio bem cobrado do Bournemouth.

Um passe mal acertado de Jakub Kiwior levou Raya a conceder um pênalti para o time da casa dobrar a vantagem através de Justin Kluivert, e os Gunners pareciam resignados com a derrota com Mikel Merino sendo retirado.

Positivos

Merino teve um desempenho brilhante apesar do resultado e parece ser uma boa opção para o sistema do Arsenal. Declan Rice também se destacou no meio-campo pelo trabalho defensivo.

Negativos

As ausências de Martin Odegaard e Bukayo Saka foram perceptíveis num ataque do Arsenal que não criou muitos momentos promissores. A próxima suspensão de William Saliba significa que ele perderá o próximo jogo da Premier League contra o Liverpool.

Avaliação do gerente (1-10; 10 = melhor)

Mikel Arteta, 6 – Havia pouco que Arteta pudesse fazer depois que os erros individuais foram punidos, mas ele poderia ter visto seu time vencer por 1 a 0 outro dia se o substituto Gabriel Martinelli aproveitasse sua chance.

Avaliações dos jogadores

GK David Raya, 5 – Raya parecia inseguro ao fazer cruzamentos e também jogou uma bola perdida direto para Alex Scott no primeiro tempo. Embora ele tenha feito algumas defesas para manter o jogo em 0 a 0, uma noite geral inconsistente foi agravada quando ele concedeu um pênalti.

DF Gabriel Magalhães, 6 – Gabriel evitou o perigo em diversas ocasiões e registrou alguns bloqueios. Não é tão eficaz como de costume no ataque a lances de bola parada.

DF Guilherme Saliba, 4 – Saliba parecia estar no controle antes de ser expulso após uma revisão do VAR depois de derrubar Evanilson e negar uma oportunidade de gol. Ainda havia um longo caminho a percorrer, o que poderia fazer com que o internacional francês se arrependesse de não ter usado o seu ritmo em vez de cometer faltas.

DF Riccardo Calafiori, 6 – Deixou Antoine Semenyo no poste traseiro momentos do segundo tempo, mas foi decepcionado por uma finalização ruim do atacante do Bournemouth. Seus esforços ajudaram a criar algumas meias chances em alguns momentos ao levar a bola para o meio-campo.

DF Ben White, 5 – Às vezes, foi derrotado com muita facilidade e recebeu um cartão amarelo por perda de tempo com o placar em 0 a 0.

Mikel Merino, 7 – O internacional espanhol teve a posse de bola tranquila, principalmente nas áreas avançadas, e teve uma ligação positiva com Raheem Sterling antes de ser expulso após o cartão vermelho. Assumiu posições inteligentes para bloquear as linhas de passe no meio do campo e criou a melhor chance do Arsenal ao jogar com Gabriel Martinelli após uma interceptação na hora certa após passe de Kepa Arrizabalaga.

Arroz MF Declan, 7 – Rice forneceu uma âncora forte quando o Arsenal procurava defender com 10 homens, onde ele regularmente antecipava o jogo para afastar o perigo. Trabalhei muito para compensar a vantagem numérica e tentei levar a bola para áreas avançadas.

Thomas Partey, 6 – Progrediu a bola de forma impressionante através das linhas do meio-campo defensivo e também escolheu os momentos certos para passar para o zagueiro e criar uma defesa de três. Pouco ele poderia fazer sobre qualquer um dos objetivos.

FW Kai Havertz, 6 – Havertz trabalhou duro e tentou fazer as coisas acontecerem com o mínimo de serviço, com jogadas positivas diretamente na defesa que geraram algumas meias chances.

FW Leandro Trossard, 5 – O passe ruim de Trossard para William Saliba levou ao cartão vermelho que tornou o jogo muito mais difícil para os Gunners. Ineficaz no geral e substituído por Gabriel Martinelli aos 64 minutos.

FW Raheem Sterling, 5 – Ficou aberto para esticar o campo e teve um momento em que tentou cortar para dentro e bater o marcador, mas não teve oportunidades suficientes para causar impacto no jogo. Substituído por motivos táticos após cartão vermelho de Saliba.

Suplentes (jogadores introduzidos após 70 minutos = sem classificação)

Jakub Kiwior (Sterling, 37″), 4 — Uma partida inesquecível para Kiwior, que lutou desde o início com o ritmo de Antoine Semenyo, e depois de errar o passe para Raya antes do pênalti do Bournemouth, foi retirado de campo por Arteta. Ele não era a solução que Arteta esperava.

Gabriel Martinelli (Trossard, 64″), 5 — Não demorou muito para que Martinelli se envolvesse na melhor chance do Arsenal no jogo cinco minutos depois de entrar, mas deveria ter se saído melhor na finalização certeira em Arrizabalaga.

Gabriel Jesus (Kiwior, 81″), N/R – Positivo na posse de bola e tentou fazer algo acontecer indo sozinho com um drible pela defesa do Bournemouth antes de ser retirado da bola.

Ethan Nwaneri (Merino, 81″) N/R – Apresentado para Merino, mas o Arsenal não conseguiu controlar o jogo para começar uma recuperação tardia.