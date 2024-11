Classificações dos jogadores do USWNT: Girma um 10 perfeito na vitória da Argentina

A seleção feminina dos Estados Unidos encerrou uma janela movimentada na quarta-feira em Louisville, derrotando a Argentina por 3 a 0 graças a dois gols de Naomi Girma e um gol contra de Albiceleste a zagueira Aldana Cometti.

Embora a vitória marque o terceiro amistoso consecutivo do USWNT com três gols – encerrando a janela com nove no total – a equipe de Emma Hayes manteve o primeiro jogo sem sofrer golos na janela com Amanda Haught na rede, depois de sofrer dois gols em seus dois amistosos contra Islândia.

Com o último fim de semana de ação da NWSL se aproximando neste fim de semana, o técnico dos EUA Hayes utilizou amplas rotações de jogadores, proporcionando descanso aos titulares do time e proporcionando experiência fundamental para vários talentos emergentes.

O XI titular de quarta-feira contou com três estreias internacionais, bem como dois jogadores conquistando sua primeira estreia no USWNT. Jaedyn Shaw foi o único jogador a permanecer no XI desde domingo.

Avaliação do gerente (escala de 1 a 10)

Emma Hayes, 8 anos – Hayes, que ganhou a Bola de Ouro de Treinadora Feminina do Ano na segunda-feira, apresentou uma escalação bastante rotativa em Louisville. A chefe inglesa recebe notas altas por procurar novos jogadores e mantê-los focados em aprimorar padrões de jogo enquanto ela constrói este programa para o futuro.

Classificações dos jogadores USWNT (0-10; 10 = melhor; 5 = média)

GK Amanda Haught, 8 – Foi uma estreia merecida para Haught, goleira do Utah Royals, de 25 anos, embora ela não tivesse muito o que fazer. Ela completou oito passes e fez uma defesa no primeiro tempo.

DF Alyssa Malonson, 8 – A lateral-esquerda do Bay FC foi uma das três jogadoras que fez a sua estreia internacional frente à Argentina. Ela se saiu bem e ajudou o gol de Girma no segundo tempo.

DF Naomi Girma, 10 anos – Girma é um dos melhores jogadores do mundo na atualidade e foi a estrela da noite em Louisville. A defesa-central marcou de cabeça o seu primeiro golo internacional aos 37 minutos, antes de forçar o autogolo da Argentina que fez o 2-0 aos 44. O jogador de 24 anos marcou o segundo gol de cabeça aos 49 minutos.

Naomi Girma estava em boa forma na vitória do USWNT sobre a Argentina por 3 a 0 em Louisville, na quarta-feira. Brad Smith/ISI Photos/USSF/Getty Images para USSF

DF Eva Gaetino, 7 – A zagueira do Paris Saint-Germain foi a terceira jogadora a fazer sua estreia em Louisville na quarta-feira, marcando a primeira vez em 23 anos que três ou mais jogadores do USWNT estrearam juntos. Gaetino foi sólido ao lado de Girma, vencendo alguns duelos importantes e proporcionando passes confiáveis ​​​​da defesa.

DF Hailie Mace, 7 – Mace se saiu bem como lateral-direito ao retornar ao XI titular do USWNT, conquistando seu terceiro início de carreira, mas o primeiro em dois anos. Mace venceu a maioria (8/10) de seus duelos e também forneceu alguns tackles importantes.

MF Hal Hershfelt, 8 – Hershfelt estreou na quarta-feira depois de estrear em Austin, e se saiu bem no pivô único ao chegar aos 90.

MF Rose Lavelle, 9 – Lavelle foi o capitão de sua terceira partida no USWNT e foi homenageado por chegar a 100 partidas pela seleção durante o verão. A estrela do Gotham FC foi tipicamente hábil no meio-campo e fez um excelente trabalho nas bolas paradas, marcando algumas cobranças de falta perigosas antes de enviar a bola que levou ao primeiro gol de Girma.

MF Lindsey Horan, 8 – Horan fez alguns passes certeiros enquanto flutuava, tentando romper o bloqueio rasteiro da Argentina.

FW Emma Sears, 7 – Sears forneceu grandes explosões de energia e ritmo na ala direita, vencendo os defensores no drible e disparando várias bolas para a área. O estreante do Racing Louisville completou uma impressionante primeira janela no USWNT com outro forte desempenho em casa.

FW Jaedyn Shaw, 8 – Shaw parecia perigosa quase todas as vezes que tocava na bola enquanto operava novamente como a 9ª posição do USWNT. Ela teve alguns bons passes que poderiam ter sido assistências se a chance terminasse.

FW Ashley Sanchez, 7 – Jogando pela esquerda, Sanchez não atuou em sua posição típica, mas se saiu bem em sua função, disparando alguns chutes que obrigaram a defesas do goleiro argentino.

Substitutos (jogadores introduzidos após 70 minutos não recebem classificação)

MF Korbin Albert, 7 – Albert substituiu Lavelle logo após o intervalo e estava ocupado no meio-campo.

DF Emily Fox, 7 – O lateral-direito do Arsenal substituiu Mace aos 61 minutos.

FW Mallory Swanson, 7 – Swanson substituiu Horan aos 61 minutos.

DF Casey Krueger, 7 – Krueger substituiu Malonson como lateral-esquerdo aos 70 minutos e proporcionou presença veterana adicional nos minutos finais, quando o time conseguiu seu primeiro gol sem sofrer golos na janela.

DF Emily Sams, 7 – O zagueiro do Orlando Pride entrou no lugar de Gaetino aos 70 minutos, somando sólidos 20 minutos para encerrar a partida.