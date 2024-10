Classificações libra por libra do MMA: Ilia Topuria abre passagem para o primeiro lugar no debate

Bem-vindo à última atualização do ranking peso por peso do MMA Fighting, onde todos os meses nosso estimado painel analisa o ruído para responder a uma pergunta: Quem são os melhores lutadores de MMA masculinos e femininos do mundo?

Ilia Topuria e Khamzat Chimaev derrotou dois oponentes lendários de maneiras inesperadas em UFC 308além de campeão do Bellator Cris Ciborgue brilhou em sua estreia no PFL, então vamos dar uma olhada em como as paradas foram abaladas no final de outubro.

Ilia Topuria acabou de transformar o lutador peso por peso número 1 do debate mundial em uma corrida de três cavalos.

Durante grande parte do ano passado, Islam Makhachev foi o homem a ser batido, com o sempre ativo Alex Pereira respirando em seu pescoço. Poucos esperavam que Topuria tivesse um desempenho tão impressionante contra Max Holloway que ele teria que ser mencionado ao lado desses nomes. Quando Topuria explodiu no UFC 308, tornando-se o primeiro lutador a nocautear Holloway, agora é inconcebível discutir sem ele.

Topuria ultrapassa Pereira para reivindicar o segundo lugar na lista, com um dos palestrantes chegando ao ponto de colocá-lo em primeiro lugar. O caso de Topuria? Que tal um recorde de invencibilidade com finalizações de dois dos maiores lutadores de todos os tempos? Ele foi o primeiro a derrotar Alexander Volkanovski em uma luta de 145 libras e, como mencionado, o único lutador a derrotar Holloway com golpes.

Lembre-se, Holloway esteve lá com Conor McGregor, Justin Gaethje, Dustin Poirier, Yair Rodriguez, Jose Aldo, Anthony Pettis e Jeremy Stephens, uma lista de oponentes que foram os autores de alguns dos nocautes mais devastadores da história do MMA. Nenhum deles poderia fazer o que Topuria fez.

Adicione o fato de o peso pena ser uma divisão absurdamente profunda e você poderá ver como a retumbante defesa do título de Topuria o fez liderar o debate sobre o Lutador do Ano – e possivelmente a lista Pound-for-Pound do próximo ano.

Também digno de nota, você deve ter notado o retorno de um certo Sr. Khamzat Chimaev ao nosso ranking. Chimaev não apenas tem um número ao lado de seu nome novamente, mas também ocupa a 13ª posição, à frente dos ex-campeões do UFC Sean Strickland, Sean O’Malley e Charles Oliveira. Chimaev ainda não conseguiu disputar o título, mas quando você força um toque frenético de Robert Whittaker – que só havia sido finalizado uma vez antes – você vai chamar a atenção das pessoas novamente.

E não vamos esquecer que Francis Ngannou também está de volta, embora seu nocaute sobre o campeão do torneio peso pesado do PFL, Renan Ferreira, não tenha convencido a todos que ele merece estar de volta na lista peso por peso. Estávamos em todos os lugares aqui, com um palestrante tendo “The Predator” chegando ao 6º lugar e outros dois deixando-o completamente de fora. Pode não ser justo, mas se ele não conseguir trabalhar com o PFL para trazer pelo menos alguns adversários de renome para enfrentá-lo, talvez não vejamos Ngannou chegar perto do topo das paradas novamente.

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Nº 4 Ilia Topuria vs. Nº 9 (empatado) Max Holloway

Próximas lutas com lutadores classificados: Não. 4Alexandre Pantoja vs. Kai Asakura (UFC 310, 7 de dezembro), No. 5Belal Muhammad vs. Não. 18 Shavkat Rakhmonov (UFC 310, 7 de dezembro), No. 17 Carlos Oliveira vs. Michael Chandler (UFC, 309, 16 de novembro), nº. 19 (empate) Aljamain Sterling vs. Movsar Evloev (UFC 310, 7 de dezembro)

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Israel Adesanya (4), Anatoly Malykhin (3), Kyoji Horiguchi (2), Patricio Pitbull (2), Robert Whittaker (2), Magomed Ankalaev (1), Johnny Eblen (1), Usman Nurmagomedov (1), Kamaru Usman (1)

Saindo da classificação (classificação anterior mostrada): Nº 19 Israel Adesanya, Nº 20 Patricio Pitbull (20)

Cris Cyborg não tem mais nada a provar a ninguém. Isso não a impediu de lembrar a todos que ela ainda é tão boa quanto qualquer mulher viva quando se trata de luta na jaula.

Em sua estreia no PFL, Cyborg passou cinco rodadas difíceis com a queridinha da liga, Larissa Pacheco, e saiu vitoriosa com uma vitória por decisão convincente, pondo fim à noção de que era hora de ela passar a tocha. Pode chegar o dia em que Cyborg e Pacheco se enfrentarão novamente, com Pacheco levando vantagem na próxima vez, mas esse dia ainda está por chegar.

Cyborg quebrou a sequência de três anos e 10 vitórias consecutivas de Pacheco e melhorou seu próprio recorde ridículo para 28-2 (1 NC). Uma de suas derrotas foi para Amanda Nunes, e mesmo que Cyborg nunca supere Nunes na lista de todos os tempos, o fato de ela ainda estar acumulando vitórias e conquistando um lugar no top 5 Pound-for-Pound bem depois da aposentadoria de Nunes é único. realização por conta própria.

Quando as pessoas falam que um atleta é um deles, estão falando de Cyborg.

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Nº 7 Cris Cyborg derrotou. Nº 6 Larissa Pacheco

Próximas lutas com lutadores classificados: Quando. 8Erin Blanchfield derrotou. Quando. 10 Rose Namajunas (UFC Edmonton, 2 de novembro), não. 11Yan Xiaonan vs. Tabatha Ricci (UFC Macau, 23 de novembro), nº. 15 (empate) Taila Santos x Taila Santos Dakota Ditcheva (campeonato PFL 2024, 29 de novembro)

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Maycee Barber (2), Irene Aldana (1), Macy Chiasson (1), Dakota Ditcheva (1), Norma Dumont (1), Amanda Lemos (1), Marina Rodriguez (1), Mayra Bueno Silva (1), Ketlen Vieiras (1)

Por último, uma atualização sobre algumas regras básicas:

O painel de votação de seis pessoas é composto pelos funcionários do MMA Fighting Alexander K. Lee, Guilherme Cruz, Mike Heck, E. Casey Leydon, Damon Martin e Jed Meshew.

As atualizações nas classificações serão concluídas após cada pay-per-view do UFC. Os lutadores serão removidos do ranking se não competirem dentro de 18 meses após sua luta mais recente.

Caso um lutador anuncie sua aposentadoria, nosso painel decidirá se esse lutador deve ser imediatamente removido do ranking ou manter sua posição até novo aviso (vamos colocar desta forma: teríamos tirado Khabib Nurmagomedov do nosso ranking muito mais rápido do que o UFC fez).

Como lembrete, a noção de supremacia libra por libra será sempre inerentemente subjetiva. Quando você está debatendo se alguém como Sean Strickland deveria ser classificado acima de alguém como Charles Oliveira, não existe uma resposta certa. Em outras palavras: não é um negócio sério, pessoal.

