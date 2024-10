Classificações libra por libra do MMA: Kayla Harrison atinge novos patamares, Julianna Pena retorna

Bem-vindo à última atualização do ranking peso por peso do MMA Fighting, onde todos os meses nosso estimado painel analisa o ruído para responder a uma pergunta: Quem são os melhores lutadores de MMA masculinos e femininos do mundo?

Vamos dar uma olhada em como estão as coisas após duas lutas pelo título em UFC 307 em Salt Lake City, e um desempenho de um candidato que a colocou à beira de um dos 5 primeiros lugares.

Jogar quatro dos melhores pesos galo do mundo no mesmo card iria abalar as paradas peso por peso feminino e os resultados de sábado não decepcionaram.

Kayla Harrison abriu o card principal do UFC 307 com uma vitória convincente sobre a desafiante Ketlen Vieira. Não foi uma demolição no primeiro round, mas sim uma atuação corajosa de 15 minutos que mostrou o quanto Harrison amadureceu em seu sexto ano como lutadora de MMA. Não é exagero dizer que os dois primeiros adversários de Harrison no UFC, Vieira e Holly Holm, estão um avanço considerável em relação ao que ela enfrentou no PFL (com exceção de Larissa Pacheco, sobre quem Harrison ainda detém duas vitórias) e ela está impressionada contra ambos, em maneiras diferentes.

A vitória sobre Vieira elevou Harrison quatro posições, para a 8ª posição em nosso ranking, uma posição acima de seu melhor desempenho anterior. O trem hype de Harrison rumo à estação Champion parece estar no caminho certo.

Mas não conte isso para Julianna Peña.

Com um aceno dividido sobre Raquel Pennington, Peña é mais uma vez campeã peso galo do UFC, o que a coloca de volta no ranking, na 13ª posição e no banco do motorista, se ela tiver algo a dizer sobre isso. Sua adversária ideal é a rival aposentada Amanda Nunes, a mulher que Peña derrotou no UFC 269 para marcar uma das mais chocantes reviravoltas do campeonato de todos os tempos, apenas para devolver imediatamente o título no UFC 277, quando Nunes a esmurrou por cinco rounds.

É duvidoso que “A Leoa” acorde de seu sono para lidar com Peña, então uma defesa de título contra Harrison parece inevitável. A vencedora pode acabar entre os 5 primeiros no ranking peso por peso, algo que nenhum peso galo feminino fez desde a aposentadoria de Nunes em junho de 2023.

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Julianna Rock derrotou. Quando. 9 Rachel Pennington, não. 12 Kayla Harrison derrotou. Ketlen Vieira, nº 1; 13Seika Izawa derrotou. Kanna Asakura

Próximas lutas com lutadores classificados: Nº 5 Tatiana Suarez x Nº 17 Virna Jandiroba (UFC 310, 7 de dezembro), Nº 6 Larissa Pacheco x Nº 7 Cris Cyborg (PFL Super Fights: Battle of the Giants, 19 de outubro), Nº. 9 Erin Blanchfield x No. 10 Rose Namajunas (UFC Edmonton, 2 de novembro), No. 11 Yan Xiaonan x Tabatha Ricci (UFC Macau, 23 de novembro)

Lutadores também recebendo votos (número de comparecimentos nas urnas mostrado): Maycee Barber (2), Irene Aldana (1), Macy Chiasson (1), Dakota Ditcheva (1), Norma Dumont (1), Amanda Lemos (1), Marina Rodriguez (1), Mayra Bueno Silva (1), Ketlen Vieiras (1)

Saindo da classificação (classificação anterior mostrada): Nº 20 Macy Chiasson

Alex Pereira encerrou um esforço vigoroso de Khalil Rountree Jr., então não há muito o que relatar quando se trata do lado masculino da lista, embora o domínio e a popularidade de Pereira continuem a levantar a questão de quão perto ele está de usurpar o Islã Makhachev em primeiro lugar.

Poucos contestariam o status de Makhachev como o melhor lutador do mundo, mas a atividade é importante e Pereira tem fortes argumentos para liderar as paradas com sua quarta vitória na luta pelo título em menos de um ano. Para contextualizar ainda mais, Makhachev lutou cinco vezes desde o início de 2022, derrotando Charles Oliveira para conquistar o título dos leves e depois fazendo 2 a 0 contra o campeão dos penas Alexander Volkanovski. Sua partida mais recente o viu finalizar Dustin Poirier, um dos melhores pesos leves de todos os tempos.

Na mesma reta, Pereira fez 8 a 1, vencendo Rountree, Jiri Prochazka (duas vezes), Jamahal Hill, Jan Blachowicz, Israel Adesanya e Sean Strickland.

Dado que o peso leve é ​​amplamente considerado uma divisão mais forte do que o meio-pesado ou o peso médio, é justo manter Makhachev no primeiro lugar. Mas se ele não marcar uma luta pelo título em breve, e Pereira mantiver esse ritmo, Makhachev pode não ser capaz de segurar “Poatan” por muito tempo.

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Nº 2 Alex Pereira derrotou. Khalil Rountree Jr.

Próximas lutas com lutadores classificados: Nº 4 Ilia Topuria x Nº 9 (empatado) Max Holloway (UFC 308, 16 de novembro), Nº 16 Charles Oliveira x Michael Chandler (UFC, 309, 16 de novembro), Nº 18 Aljamain Sterling x. Movsar Evloev (UFC 310, 7 de dezembro)

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Anatoly Malykhin (4), Robert Whittaker (2), Khamzat Chimaev (1), Johnny Eblen (1), Movsar Evloev (1), Justin Gaethje (1), Kyoji Horiguchi (1), AJ McKee (1), Usman Nurmagomedov (1), Kamaru Usman (1)

Por último, uma atualização sobre algumas regras básicas:

O painel de votação de seis pessoas é composto pelos funcionários do MMA Fighting Alexander K. Lee, Guilherme Cruz, Mike Heck, E. Casey Leydon, Damon Martin e Jed Meshew.

As atualizações nas classificações serão concluídas após cada pay-per-view do UFC. Os lutadores serão removidos do ranking se não competirem dentro de 18 meses após sua luta mais recente.

Caso um lutador anuncie sua aposentadoria, nosso painel decidirá se esse lutador deve ser imediatamente removido do ranking ou manter sua posição até novo aviso (vamos colocar desta forma: teríamos tirado Khabib Nurmagomedov do nosso ranking muito mais rápido do que o UFC fez).

Como lembrete, a noção de supremacia libra por libra será sempre inerentemente subjetiva. Quando você está debatendo se alguém como Sean Strickland deveria ser classificado acima de alguém como Charles Oliveira, não existe uma resposta certa. Em outras palavras: não é um negócio sério, pessoal.

