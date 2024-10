Clippers dizem que PJ Tucker estará ausente do time

O LA Clippers e PJ Tucker concordaram mutuamente que o veterano não estará com a equipe por enquanto, enquanto trabalham para encontrar uma situação diferente para ele.

“PJ é um profissional que conquistou muito em sua carreira e deseja realizar mais”, disseram os Clippers em comunicado no domingo. “Continuaremos trabalhando com PJ e seu representante para encontrar a melhor situação para ele seguir em frente”.

Tucker escolheu sua opção de jogador de US$ 11,5 milhões para esta temporada, o último ano de um contrato de três anos e US$ 33 milhões que ele assinou com o Philadelphia 76ers em 2022.

Os Clippers adquiriram Tucker, 39, dos Sixers na troca de James Harden no início da temporada passada. Ele jogou moderadamente em LA, aparecendo em apenas 28 jogos com média de 1,6 pontos.