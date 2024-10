Clube de strip de Las Vegas e bordel oferecem incentivos eleitorais para menores no dia da eleição

Las Vegas está esquentando as coisas para a temporada eleitoral, com alguns locais de entretenimento adulto lançando incentivos aos eleitores… desde danças eróticas gratuitas até serviços sexuais com desconto.

Liderando o grupo está o Crazy Horse 3 Gentlemen’s Club de Las Vegas, incendiando o dia da eleição com seu evento “Danças pela Democracia”, incentivando as pessoas a passarem da votação para a ação – basta aparecer com seu adesivo “Eu votei”, e você ganhará uma lap dance grátis!

Nenhum preconceito político aqui – não importa se você faz parte da equipe Trunfo ou equipe Harriseste incentivo é para todos – basta ir ao clube entre 12h e 20h do dia 5 de novembro. Além da lap dance gratuita, o clube também realizará uma festa de visualização das eleições.

Se o horário de Crazy Horse 3 não estiver a seu favor, ou se você estiver procurando algo mais íntimo depois de exercer seu dever cívico, não se preocupe! O Chicken Ranch Brothel – a cerca de uma hora de Las Vegas – está oferecendo suas próprias vantagens picantes para qualquer pessoa com um adesivo “Eu votei”, de 1º de novembro até o dia da eleição, no dia 5.

COO do Chicken Ranch, Will Paccionedisse ao TMZ que estão dando um toque patriótico aos seus serviços habituais, com seus funcionários oferecendo descontos especiais aos eleitores. Nenhuma palavra sobre os acordos exatos ainda, mas digamos apenas que alguns eleitores poderiam ter uma grande pontuação em suas festividades pós-votação!