Coco Gauff supera Yuliia Starodubtseva para chegar às semifinais do Aberto da China

PEQUIM (Reuters) – Coco Gauff, sexta colocada, novamente teve um início lento e teve que se recuperar para derrotar a ucraniana Yuliia Starodubtseva por 2-6, 6-2, 6-2 para chegar às semifinais do Aberto da China na quinta-feira.

Gauff enfrentará em seguida Paula Badosa, da Espanha, que anteriormente encerrou a inesperada campanha do wild card local Zhang Shuai pelo título.

Starodubtseva, número 115 do ranking, não havia perdido um set em suas três partidas esta semana e rapidamente assumiu a liderança, fazendo 10 vitórias e mantendo Gauff a zero em um primeiro set cheio de erros para o americano.

Escolhas do Editor

Gauff também perdeu o primeiro set contra Naomi Osaka na rodada anterior, antes de Osaka se aposentar devido a uma lesão na região lombar. O americano ajudou a tirar as malas de Osaka da quadra.

A ex-campeã do Aberto dos Estados Unidos Gauff precisava encontrar uma resposta contra Starodubtseva e salvou dois break points em seu jogo de serviço de abertura do segundo set. Uma quebra de serviço impulsionou Gauff à frente por 3-1.

Depois de outra fuga por pouco em seu próximo jogo de serviço, Gauff perdeu apenas mais três jogos no resto da partida.

A semana de seca de Zhang Shuai chegou a um impasse quando Badosa continuou seu próprio ressurgimento com uma vitória por 6-1, 7-6 (4) nas quartas de final.

A espanhola venceu 28 das últimas 35 partidas até maio e chegou às semifinais de três dos últimos cinco torneios. Também houve uma corrida às quartas de final do Aberto dos Estados Unidos no mês passado.

Mas a história da semana foi Zhang, de 35 anos, que entrou no Aberto da China com uma seqüência de 24 derrotas consecutivas – a segunda mais longa na era do Aberto – e ficou em 595º lugar. um set em quatro partidas esta semana.

O wild card chinês não teve resposta para o início rápido de Badosa, já que o espanhol fez três quebras de serviço para reivindicar confortavelmente o set inicial.

O segundo set foi muito mais disputado, com Badosa perdendo por 3-1. Ela se recuperou e derrotou Zhang no tiebreak.