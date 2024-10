Coco Gauff ultrapassa Karolina Muchova pelo título do Aberto da China

PEQUIM (Reuters) – Coco Gauff conquistou seu segundo título nesta temporada com uma vitória desigual por 6-1 e 6-3 sobre Karolina Muchova na final do Aberto da China, no domingo.

O sexto colocado Gauff, de 20 anos, tornou-se o mais jovem campeão do Aberto da China em 14 anos. Ela também é a segunda campeã americana em Pequim, depois das disputas de título de Serena Williams em 2004 e 2013.

Foi o oitavo título da carreira de Gauff. Ela melhorou seu recorde nas finais da turnê para 8-1 e tem um recorde de 7-0 nas finais em quadra dura.

Gauff não perdeu tempo e conquistou o primeiro set em apenas 31 minutos. Ela perdeu apenas cinco pontos no primeiro saque e quebrou Muchova cinco vezes.