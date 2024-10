Cole Palmer, do Chelsea: celebração ‘fria’ sobre paixão e alegria

O atacante do Chelsea, Cole Palmer, explicou por que realiza sua comemoração “fria” após cada gol, dizendo que se trata de mostrar a “alegria” do futebol.

Palmer está em grande forma nesta temporada, marcando seis gols em sete jogos da Premier League.

Em entrevista ao Telegraph divulgada no domingo, Palmer revelou por que realiza essa mudança.

“Eu fiz a comemoração ‘fria’ pela primeira vez em dezembro passado, em um jogo contra o Luton, onde vencemos por 3 a 2. É uma homenagem ao meu ex-companheiro de equipe na academia do City, Morgan Rogers”, disse ele.

“Simboliza alegria, paixão e determinação pelo jogo, além de ser engraçado porque combina bem com o meu nome. Todos sabem que é a minha celebração. Muitas pessoas podem ter feito isso, mas todos sabem que é a minha celebração.”

Palmer foi eleito Jogador Masculino do Ano da Inglaterra, anunciou a Associação de Futebol no início deste mês. Ele também foi nomeado Jogador do Mês da Premier League em setembro

O atacante espera que esses não sejam os únicos prêmios individuais durante sua carreira, depois que ele foi incluído na lista de 30 finalistas da Bola de Ouro no mês passado.

“Foi uma surpresa ser reconhecido nesse nível tão cedo na minha carreira”, disse ele. “É uma grande honra. Ganhar seria brilhante e acredito que com muito trabalho e consistência poderei chegar lá.”

O Chelsea enfrenta o Liverpool no domingo, em busca de continuar o início de temporada positivo sob o comando do novo técnico Enzo Maresca.