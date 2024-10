Cole Palmer ignora comparações com Zola após vitória do Chelsea

O atacante do Chelsea, Cole Palmer, desconsiderou as comparações com Gianfranco Zola após seu último gol e excelente desempenho na vitória por 2 a 1 sobre o Newcastle United no domingo, dizendo que só conhecia o ex-Blues e a Itália por meio de um videogame.

“Sei que ele é um ícone da FIFA, então deve ter sido bom”, disse Palmer, de 22 anos, à Sky Sports.

“Para ser sincero, não o vi jogar. Todos dizem que ele era um grande jogador, por isso, obrigado.”

Palmer marcou o gol da vitória do Chelsea contra o Newcastle aos 47 minutos, pegando a bola no meio-campo e correndo para a entrada da área antes de acertar um chute rasteiro para Nick Pope e marcar seu sétimo gol em nove jogos do campeonato nesta temporada.

O seu papel no golo inaugural foi igualmente impressionante, recolhendo a bola enquanto enfrentava a própria baliza, virando e enviando um passe que dividiu a defesa num movimento que preparou Pedro Neto para fazer um cruzamento para Nicolas Jackson marcar.

Palmer chegou a Stamford Bridge no verão de 2023 e marcou 22 gols no campeonato e deu 11 assistências na temporada passada, o que lhe valeu uma vaga na seleção da Inglaterra para a Euro 2024, onde marcou na derrota final para a Espanha.

Cole Palmer marcou seu sétimo gol na temporada contra o Newcastle no domingo. Joe Prior/Visionhaus via Getty Images

Essas atuações traçaram paralelos com Zola, que marcou 80 gols pelo Chelsea em todas as competições.

O pequeno italiano compareceu ao jogo de domingo e antes do pontapé inicial disse que Palmer era “muito especial” por sua capacidade de saber o que fazer com a bola antes de recebê-la.

O técnico do Chelsea, Enzo Maresca, disse entender por que Palmer estava sendo comparado a Zola.

“Eles são bastante parecidos em termos de qualidade, em termos de ver coisas que os demais não veem”, disse Maresca, que trabalhou com Palmer quando jovem jogador no Manchester City, onde fez parte da equipe técnica, antes de ambos terminarem. no Chelsea.

“No final das contas, a razão pela qual as pessoas vêm ao estádio é para ver um jogador como ele.”

Maresca também elogiou o capitão do clube, Reece James, que fez várias assistências importantes em apenas seu segundo jogo na temporada, após retornar de uma lesão de longa duração na derrota por 2 x 1 para o Liverpool no fim de semana passado.

O técnico italiano disse na semana passada que queria ver mais liderança de James.

“Eu realmente o amo, gosto muito de Reece”, disse Maresca no domingo. “Em campo ele é um jogador de topo.”