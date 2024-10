Colega de escola viral de Erik Menendez esperando que irmãos sejam libertados

No início deste mês, uma mulher chamada Hannah Ellenhorn postou um TikTok exibindo o anuário de sua mãe – que apresenta Erik, Bill Clinton Estagiário da Casa Branca Mônica Lewinsky e estrela de “Shahs of Sunset” Reza Farahan .

As pessoas online piraram com o poder das estrelas em apenas uma turma do ensino médio da Beverly Hills High School… e conversamos com a mãe de Hannah – Edith Ellenhorn – à frente do promotor distrital do condado de Los Angeles George Gascónde A decisão é tentar ajudar os irmãos a serem libertados.