Collier conseguirá trazer Lynx de volta da beira da eliminação nas finais da WNBA?

MINNEAPOLIS – Quando Cheryl Reeve se reuniu novamente com seu Minnesota Lynx menos de 12 horas após a dolorosa derrota de quarta-feira no jogo 3 das finais da WNBA, o treinador notou na estrela Napheesa Collier a mesma qualidade que ela viu repetidamente desde que a convocou em 2019.

“É aqui que você percebe o quão consistente e estável Phee é”, disse Reeve.

O Lynx tinha todos os motivos para estar desanimado depois de perder a vantagem de 15 pontos em casa e perder no último segundo para Sabrina Ionescu, de 3 pontos. Mas Collier não estava pensando no jogo ou em pânico com a possibilidade de ser eliminado no jogo 4 de sexta-feira (20h horário do leste, ESPN).

“Quando ela entra em uma academia, em vez de dizer ‘Oh, ai de mim’ ou ‘ai de nós’, ela entra da mesma forma que veio depois [the Lynx’s own comeback win in] Jogo 1”, disse Reeve. “E é aí que há valor, de onde você obtém confiança. Esse é o nosso líder. Isso é algo contagioso, e isso é Phee.”

Collier tem sido tudo para o Lynx nesta temporada, tanto em sua liderança quanto na produção em quadra. Se não fosse pela temporada regular historicamente dominante de A’ja Wilson, Collier quase certamente teria vencido seu primeiro MVP (ela terminou como vice-campeã, ganhando 66 dos 67 votos de segundo lugar). E se não fosse por Collier – que na quarta-feira estabeleceu o recorde de mais pontos em uma única pós-temporada (249) – o Lynx não estaria em sua primeira final da WNBA desde 2017, quando a franquia conquistou seu quarto título em sete anos.

O Lynx precisará de Collier, a pedra angular da franquia de sua era pós-dinástica, para incorporar cada pedacinho da superestrela equilibrada que ela se tornou em Minnesota para manter sua temporada viva.

“Mesmo nos tempos difíceis”, disse Bridget Carleton, atacante do Lynx, “ela simplesmente não vacila”.

ASCENSÃO DE COLLIER EM o estrelato não foi predestinado. Ela era uma All-American na UConn, onde, como caloura, se juntou à então sênior Breanna Stewart para vencer o campeonato da NCAA de 2016. Collier ainda estava disponível quando Minnesota selecionou seu número 6 no draft da WNBA de 2019 – que Reeve considerou na quinta-feira um “rascunho muito subjetivo”, no qual a maioria dos times selecionava jogadores com base na necessidade. O teto de Collier poderia então ter sido difícil de ser projetado pelos avaliadores de talentos; ela era uma grande altura de 1,80 metro que não havia arremessado muitos arremessos de 3 pontos em sua carreira universitária.

Não há dúvidas agora. Os fãs podem olhar para 2024, quando ela levou o Lynx às finais, como seu ano de destaque. Mas seu crescimento como profissional tem sido constante, desde ganhar o título de Rookie of the Year da WNBA em 2019, garantir sua primeira indicação ao All-WNBA em 2020 e fazer sua primeira equipe olímpica em 2021.

Collier perdeu a maior parte da campanha de 2022 depois de dar à luz sua filha, Mila, naquele mês de maio. Collier só voltou para os últimos quatro jogos da temporada regular do Lynx para que ela pudesse dividir a palavra uma última vez com Sylvia Fowles antes da aposentadoria da lenda do Lynx.

Acelerar seu retorno naquela temporada – jogando 74 dias após o parto – é algo que ela “provavelmente não faria uma segunda vez”, disse Collier esta semana. Ela passou grande parte da entressafra de 2023 em reabilitação – “Voltei tão rápido. Foi muito difícil para o meu corpo” – mas sabia que tinha que abraçar um papel maior e uma mentalidade mais agressiva ofensivamente após a aposentadoria de Fowles. Collier atendeu a chamada, ficando em quarto lugar na liga em pontuação (e em quarto lugar na votação de MVP) na temporada passada, a primeira de duas temporadas consecutivas em que obteve média de 20 pontos por jogo com pelo menos 48% de arremessos.

“Todo mundo sempre fala sobre como tenho sido boa desde que tive Mila, mas sinto que sempre fui a mesma jogadora”, disse Collier sobre seu crescimento. “Mas me sinto mais maduro… Sinto que, com meus anos de experiência, sou capaz de ler o jogo um pouco mais, ver quais são minhas opções e tirar vantagem disso.”

A entressafra passada foi a primeira desde Mila, onde Collier conseguiu se concentrar em melhorar seu jogo: habilidades de guarda, trabalho de pés, manejo de bola, ataque do perímetro e arremesso de 3 pontos. Tudo isso esteve em exibição nesta temporada, com Collier marcando em quase todos os lugares da quadra.

Com apenas cinco jogadores voltando do elenco de 2023, o Lynx optou por construir por meio de agência gratuita, cercando Collier ao contratar Courtney Williams e Alanna Smith. Mas eles precisavam que Collier desse o próximo passo defensivamente para que Minnesota pudesse realmente competir.

Reeve disse a Collier na entressafra que embora muitos se concentrassem na produção ofensiva dos times do campeonato Lynx, sua defesa foi o que lhes permitiu ser excelentes. Ela desafiou Collier a jogar não apenas no nível de MVP, mas também a ganhar o prêmio de jogador defensivo do ano – o que ela fez nesta temporada como âncora das duas melhores defesas de Minnesota na liga.

“Eu sabia que Phee deixaria sua marca na WNBA, e parece que algumas outras franquias não o fizeram”, disse Stewart. “Seu conjunto de habilidades, a maneira como ela é capaz de continuar a ser uma jogadora de mão dupla, ela meio que confia no processo.

“Ela chegou até Minny e confiou no processo para chegar ao ponto onde ela está agora. E não acho que ela planeje parar.”

AS VIGAS EM O Target Center está repleto de história. As quatro bandeiras do campeonato WNBA do Lynx. Os números aposentados de Maya Moore, Seimone Augustus, Lindsay Whalen, Rebekkah Brunson e Fowles.

Um dia, o número de Collier também poderá estar lá. Mas ela está mais preocupada em ajudar o Lynx a se tornar o primeiro time da WNBA a ganhar cinco títulos.

“Eu só acho que ela se comporta com muita graça”, disse Smith. “Não é um grande show, tipo, ‘Olhe para mim, veja o que estou fazendo, sou tão incrível’. Ela é incrível e poderia estar fazendo isso dessa maneira, mas não é. Ela é muito voltada para a equipe, muito focada na equipe, e é por isso que somos a equipe que somos, porque nosso líder, nosso superstar, está mais focado. que.”

Williams acrescentou: “Ela é uma superestrela genuína, mas é tão humilde e é uma loucura poder testemunhar isso todos os dias”.

O desempenho de Collier na pós-temporada solidificou seu status como uma das três melhores jogadoras do mundo ao lado de Wilson e Stewart.

“As pessoas sempre dizem: ‘Ela é boa, mas não é exatamente A’ja Wilson ou Breanna Stewart’”, disse Reeve. “Mas ela está vindo.”

A ascensão de Collier alcançaria outro nível se ela conseguisse levar o Lynx a um campeonato em suas primeiras finais da WNBA. Stewart e Wilson ganharam vários campeonatos cada um e pelo menos um MVP das finais.

“É um grande palco, é um grande momento, e algumas pessoas podem fugir disso e ceder sob essa pressão”, disse Collier. “Mas é uma oportunidade única na vida, você nunca sabe o que vai acontecer no próximo ano. … Agora que você está nisso, você realmente tem que pegar o touro pelos chifres e apreciá-lo e ter divertido com isso.”