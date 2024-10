Colorado garante vaga no bowl no ano 2 sob Deion Sanders

Colorado vai jogar boliche no segundo ano sob o comando de Deion Sanders.

Os Buffaloes garantiram sua sexta vitória e elegibilidade para o bowl na noite de sábado, ganhando uma vitória em casa por 34-23 sobre o Cincinnati, que também os prepara para ser um candidato aos 12 grandes no próximo mês.

Shedeur Sanders quebrou um recorde escolar ao completar seus primeiros 15 passes no jogo, arremessou 323 jardas e marcou três touchdowns no total para liderar os Buffaloes. A vitória garantiu que a segunda temporada do astro quarterback em Boulder terminaria com o primeiro bowl game do programa desde 2020.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

“É fofo, realmente é. Porque nós realmente queremos isso, mas não é só isso que buscamos”, disse Deion Sanders. “Esse é um dos obstáculos que estamos superando e superando.

“É um obstáculo tremendo que estejamos felizes, entusiasmados, mas esse não é o objetivo final para nós. Esse é o começo, mas estamos gratos e agradecidos porque o trabalho árduo está sendo notado.”

Shedeur Sanders disse que enfrentou uma gripe durante a semana e só conseguiu treinar uma vez antes de enfrentar os Bearcats. Ele completou 25 dos 30 passes na noite e acertou nove vezes com a estrela bidirecional Travis Hunter para 153 jardas e dois touchdowns. Depois, seu pai questionou por que ele “nem foi mencionado” na corrida do Troféu Heisman.

“Eu não me importo, realmente não me importo. É simplesmente estranho”, disse Sanders. “É muito engraçado para mim. Eu só acho que é simplesmente ignorância, mas é engraçado para nós porque Shedeur não está nem aí. Shedeur quer ser convocado para uma cidade maravilhosa. Ele quer vencer. É nisso que ele pensa. Ele não é. Não estou pensando em nenhum maldito Heisman, cara.

“Agora, Travis é o melhor jogador de futebol universitário do país. Todos nós sabemos disso. Por que estamos deliberando sobre isso? O que estamos fazendo? Tipo, quando isso muda? Então, quais são os critérios? Alguém precisa dizer qual é o critérios desse prestigioso prêmio porque estamos olhando para o melhor jogador de futebol americano do ensino médio que – nunca houve um Travis Hunter.

Pela segunda semana consecutiva, o Colorado (6-2, 4-1 Big 12) conseguiu equilibrar seu ataque ofensivo com um desempenho de corrida de 100 jardas. Isaiah Augustave, transferido do Arkansas, liderou com 93 das 123 jardas dos Buffaloes, no que Deion Sanders chamou de “esforço consciente” para correr mais a bola.

Os Buffaloes melhoraram para 6-2 sob o comando de Deion Sanders, o maior número de vitórias em uma única temporada desde que foram 10-4 em 2016. Imagens de Ron Chenoy-Imagn

Os Buffs marcaram em cinco de seus primeiros seis ataques ofensivos para chegar a uma vantagem de 31-14 e evitaram um rali de Cincinnati no quarto período (5-3, 3-2) em uma batalha de 12 grandes contendores que surpreenderam depois de serem escolhido para terminar em 11º e 14º, respectivamente, na pesquisa da mídia de pré-temporada da liga.

O Colorado não conquistava seis vitórias desde 2016 e chegou a um bowl game pela última vez no final da temporada de 2020 encurtada pela pandemia do Pac-12. Os Buffaloes foram um dos dois times da conferência que concordaram em participar de um bowl game e perderam por 55-23 para o Texas no Valero Alamo Bowl, terminando 4-2 naquela temporada.

“Não entramos na temporada olhando para o calendário como, ‘Oh, só vamos ganhar seis jogos’”, disse Shedeur Sanders. “Não foi isso que aconteceu. O fato de termos feito isso é apenas confiar no processo que estamos usando. Não estamos nem atingindo nosso pico. Nem perto disso.”

Depois de uma temporada de estreia de 4-8 e outra offseason de reconstrução de escalação por meio do portal de transferência, Sanders posicionou o Colorado para competir na corrida do campeonato Big 12.

A invicta BYU (8-0, 5-0) e Iowa State (7-0, 4-0) permanecem no topo da classificação da conferência Big 12, com Kansas State (7-1, 4-1) e Colorado atrás deles. Kansas State derrotou os Buffaloes por 31-28, em Boulder, em 12 de outubro, mas o Colorado não joga contra BYU ou Iowa State na temporada regular.

A próxima semana de despedida para os Buffaloes, com Texas Tech, Utah, Kansas e Oklahoma State permanecendo na programação. Todos os quatro adversários restantes do Colorado perderam no sábado.

Deion Sanders disse que seu time está focado em um jogo de cada vez e não está pensando em disputar os playoffs do futebol universitário, e então fez um apelo aos repórteres e treinadores que votam nas pesquisas semanais. Cinco times dos 25 primeiros colocados da Associated Press que perderem no sábado podem abrir caminho para o Colorado entrar no ranking.

“Nós nem queremos ser classificados. Não nos classifiquem, por favor”, disse ele. “Não gostamos disso. Preferimos ficar na retaguarda, no escuro, apenas relaxando no corte. Estamos bem, estamos tranquilos, somos heterossexuais. Portanto, não sinta pressão para nos classificar.”

Após a vitória, Deion Sanders pretendia entregar a bola do jogo a Peggy Coppom, superfã do Colorado de 99 anos que frequenta os jogos desde a década de 1940. Sanders prometeu que levaria “Miss Peggy” para um jogo de boliche como presente em seu aniversário de 100 anos.

Coppom não pôde comparecer ao jogo de Cincinnati enquanto lidava com o COVID-19, disse Sanders, mas o diretor atlético do Colorado, Rick George, ligou para ela do vestiário após a vitória.

“Dissemos a ela que ela iria para uma tigela”, disse Sanders. “Agora queremos ter certeza de que ela vai para a melhor tigela possível. Isso significa muito para nós, realmente significa. Ela estava muito agradecida e agradecida. Ela significa muito para este programa, então nós ‘ estamos felizes por podermos homenageá-la nisso.

“Agora só precisamos de um avião particular para garantir que ela se sinta confortável no caminho até lá. Sim, não vamos colocar Peggy em um avião normal, eu prometo a você.”