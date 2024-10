Colts descarta RB Jonathan Taylor, inseguro sobre Anthony Richardson

INDIANÁPOLIS – Os Colts não terão o running back Jonathan Taylor para o confronto de domingo da AFC South com os Jaguars, enquanto o status do quarterback Anthony Richardson permanece no ar depois que ele treinou de forma limitada pelo terceiro dia consecutivo.

Junto com Taylor, os Colts também não poderão contar com o cornerback Kenny Moore e o lado defensivo Kwity Paye, disse o técnico Shane Steichen na sexta-feira.

Richardson, que está listado como questionável para jogar, está lidando com uma contusão profunda na área do quadril/oblíqua depois de receber uma rebatida em uma corrida de 14 jardas contra o Pittsburgh Steelers no domingo. Ele disse esta semana que espera estar à disposição contra os Jaguares, mas que sua recuperação é um processo.

Ele disse que voltaria a praticar “sempre que meu corpo me avisar que estou bem. Essa é realmente a principal coisa que estamos esperando agora. Fizemos muitos progressos, mas ainda estamos tentando trabalhar certas coisas.”

Se Richardson não jogar, o reserva veterano Joe Flacco será titular. Flacco acertou 16 de 26 para 168 jardas e dois touchdowns no lugar de Richardson durante a vitória dos Colts sobre os Steelers.

Taylor, o quinto maior rusher da liga, sofreu uma lesão no tornozelo contra o Steelers. Ele perdeu todos os treinos esta semana, assim como Moore (quadril) e Paye (quadríceps).

Ele disse na quinta-feira que precisava “ser capaz de se movimentar, realmente ser capaz de entrar e sair de cortes e explodir” antes de retornar, acrescentando “especialmente na minha posição [and] costas defensivas, todas essas são posições de corte pesadas.”

Com Taylor fora, espera-se que os Colts recorram a Trey Sermon como running back. Eles também têm Tyler Goodson no elenco ativo.

O centro Ryan Kelly também está listado como questionável depois de ter perdido os treinos esta semana. Kelly não jogou contra o Steelers devido a uma lesão no pescoço.