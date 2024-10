Colts iniciará o QB Joe Flacco novamente; ativo

NASHVILLE, Tenn. – O veterano Joe Flacco será titular como quarterback do Indianapolis Colts no jogo de domingo contra o Tennessee Titans, com o titular habitual Anthony Richardson rebaixado para o terceiro quarterback de emergência enquanto continua a se recuperar de uma lesão oblíqua.

Esperava-se que Richardson começasse depois de praticar durante toda a semana e ser designado como participante titular na quinta-feira. Mas Richardson foi listado como limitado na sexta-feira e, segundo o técnico Shane Steichen, seu status foi considerado uma decisão durante o jogo.

Ele perdeu o jogo do último domingo contra o Jacksonville Jaguars depois de sofrer uma lesão em uma colisão em alta velocidade na semana 4 contra o Pittsburgh Steelers.

Em outro lugar, o wide receiver Michael Pittman Jr. está ativo e jogará no domingo.

Pittman foi prejudicado por várias semanas por uma lesão não especificada nas costas que no início da semana passada ameaçou interromper significativamente sua temporada. Pittman e os dirigentes da equipe estavam discutindo a ideia de colocar o wide receiver na reserva por lesão – o que o teria afastado dos gramados por pelo menos quatro semanas – antes de reverter abruptamente o curso. Pittman esteve surpreendentemente em campo para o treino de sexta-feira, durante o qual foi designado participante pleno.

O wide receiver Josh Downs também está disponível para os Colts no domingo, depois de lidar com uma lesão no dedo do pé que o deixou de lado por dois treinos que antecederam o jogo.