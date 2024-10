Colts QB Richardson em dúvida; Flacco provavelmente começará contra Jaguars

O status do quarterback do Indianapolis Colts, Anthony Richardson, para o jogo de domingo foi rebaixado para duvidoso, tornando improvável que o jogador do segundo ano enfrente o Jacksonville Jaguars.

Richardson sofreu uma lesão oblíqua após uma colisão em alta velocidade com um defensor na vitória da semana passada por 27 a 24 sobre o Pittsburgh Steelers. Ele indicou na quarta-feira que sua lesão, na verdade um hematoma profundo, estava consideravelmente melhor nos dias seguintes ao golpe inicial. Mas os Colts trouxeram Richardson lentamente nos treinos desta semana, com o quarterback executando apenas arremessos casuais em treinos individuais durante as partes do treino abertas à mídia.

Richardson foi listado como participante de treinos limitados na quarta, quinta e sexta-feira.

A lesão provavelmente colocará o veterano reserva Joe Flacco em ação, uma semana depois de ele ter entrado no jogo e preservado a vitória sobre o Pittsburgh. Flacco faria sua primeira partida desde sua passagem pelo final da temporada em Cleveland na temporada passada, um cenário que ele disse ser mais fácil do que sair do banco como fez há uma semana. A preparação mais intensa que Flacco teve nos últimos dias, enquanto Richardson era principalmente um espectador, o deixou mais preparado, disse Flacco.

“Você realmente não consegue entender a diferença até que tenha que fazer as duas coisas”, disse ele. “… Apenas convocando a peça diariamente. Nós apenas fizemos uma revisão. Eu tenho que convocar todas as peças. E você vai praticar, você pode convocar as peças. Aquele pouquinho aí, [you’re] muito mais familiarizado com o plano de jogo.”

Flacco completou 16 das 26 tentativas de passe para 168 jardas e dois touchdowns contra o Pittsburgh sem interceptar. Mas ele ajudaria menos no domingo, já que as lesões dos Colts vão muito além de Richardson.

O quarterback do Colts, Joe Flacco, substituiu o lesionado Anthony Richardson e fez dois passes para touchdown na vitória da semana passada sobre o Steelers. AP Foto/Michael Conroy

O central Ryan Kelly (pescoço) também foi rebaixado para duvidoso e pode perder seu segundo jogo consecutivo. Além disso, o astro do running back Jonathan Taylor já foi descartado devido a uma entorse de tornozelo.

O lado defensivo Tyquan Lewis foi colocado na reserva por lesão na terça-feira devido a uma lesão no cotovelo, e o cornerback Kenny Moore II (quadril) perderá seu segundo jogo consecutivo.

Quanto a Richardson, sua última lesão fez com que ressurgissem conversas sobre sua durabilidade. Ele recuou um pouco no início desta semana, sugerindo que a lesão não deveria ser surpreendente, dada a pancada que recebeu.

Sobre as críticas dos torcedores, Richardson disse: “É futebol. Tenho certeza que se [fans] saiu de casa e veio aqui e foi atropelado por alguém que corre a mais de 32 quilômetros por hora toda semana, tenho certeza que eles ficarão doloridos e também com ferimentos. Então as pessoas vão conversar. Isso é o que as pessoas fazem e não estou necessariamente preocupado.

“Estou apenas tentando me concentrar em melhorar.”

Richardson perdeu 13 dos 21 jogos possíveis desde que se tornou o quarto escolhido da NFL no draft em 2023. Ele sofreu uma lesão no ombro na semana 5 de sua temporada de estreia, que exigiu uma cirurgia e provou ser o fim da temporada.

Ele também perdeu um jogo na temporada passada devido a uma concussão.

Richardson tem lutado com reviravoltas nesta temporada, lançando seis interceptações. Mas ele também ocupa o terceiro lugar na NFL em jardas por tentativa (8,5) e é o primeiro em jardas aéreas por tentativa (12,6).