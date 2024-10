Com o Bayern esmagado, Barça e Raphinha parecem ameaçadores antes do Clássico

BARCELONA, Espanha – Muitas vezes há algo de icônico em uma comemoração que se estende até a pista de atletismo atrás do gol, como aconteceu com Raphinha no Estádio Olímpico na quarta-feira, depois de selar a enfática vitória do Barcelona por 4 a 1 na UEFA Champions League sobre o Bayern de Munique com seu terceiro gol. gol da noite.

Enquanto ele corria em direção aos torcedores, os torcedores caíram na frente para ver melhor e os fotógrafos o cercaram. Eventualmente, ele saiu da multidão e voltou ao campo, com os punhos cerrados e a era Hansi Flick no Barça a todo vapor antes da viagem de sábado ao Real Madrid.

O Barça tem estado muitas vezes do outro lado destas noites na Europa nos últimos anos – especialmente contra o Bayern. Eles haviam perdido os últimos seis jogos contra os gigantes alemães, incluindo a famosa derrota por 8-2 em 2020, quando Flick estava no outro banco, e oito dos últimos nove, uma sequência que remonta a 2013. Perder para eles novamente e todos os o bom trabalho que Flick fez desde que assumiu no verão – 10 vitórias em 12 em todas as competições – teria sido questionado antes do jogo deste fim de semana Clássico (transmissão ao vivo na ESPN +).

Mas Raphinha, que usou a braçadeira de capitão naquela noite, garantiu que não se repetiriam os fantasmas do passado do Bayern.

“Isso foi uma vingança para os torcedores”, disse ele após o jogo. “Para os jogadores, não podemos nos concentrar no passado, apenas no próximo jogo, mas também sofri esses jogos como torcedor”.

Nem sempre foi fácil, apesar de Raphinha ter contornado Manuel Neuer num minuto para abrir o marcador. O Bayern voltou. Harry Kane foi negado pelo goleiro do Barça, Iñaki Peña, teve um gol anulado por impedimento e finalmente empatou. Entre os gols de Raphinha e Kane, o Barça foi muito passivo e o Bayern teve o controle. O gol de empate do atacante inglês os acordou e eles começaram a pressionar novamente, mantendo a linha alta que caracterizou o Barça sob o comando de Flick até agora.

Robert Lewandowski restabeleceu a liderança dos anfitriões e depois Raphinha assumiu o protagonismo. Ele acertou um passe de Marc Casadó antes do intervalo e finalizou habilmente na entrada da área. Então, aos 56 minutos, ele acertou uma bola de Lamine Yamal com o peito e chutou Neuer no canto inferior para coroar sua 100ª partida pelo clube catalão com um hat-trick.

Houve outras performances impressionantes. Pedri e Casadó ambos com apenas 21 anos foram brilhantes no meio-campo Yamal e Pau Cubarsí continuam a desmentir os 17 anos e houve boas notícias na forma de mais minutos no banco para o regresso de Frenkie de Jong Dani Olmo e Gavi antes do jogo contra o Madrid.

“Raphinha é um bom exemplo de como o time funciona”, disse Flick em entrevista coletiva. “Ele é uma pessoa que sempre dá tudo nos treinos e nos jogos também, joga com muita intensidade. Ele é muito importante para nós, a forma como pressiona e hoje vimos que ele também faz gols.

“É um jogador defensivo e ofensivo, com intensidade, dinamismo, técnica… Temos uma excelente equipa e estas características adequam-nos perfeitamente. posse de bola no segundo tempo, seja Lamine, Casadó ou Cubarsí. Na idade deles, é um nível de exibição excelente.”

Raphinha provou que está na melhor forma de sua carreira com um hat-trick contra o Bayern de Munique na quarta-feira. LLUIS GENE/AFP via Getty Images

Raphinha se torna o primeiro brasileiro do Barça a marcar três gols na Liga dos Campeões desde que Neymar o fez em 2013. Ronaldinho e Rivaldo também conseguiram, mas Raphinha nunca foi feito para estar nesse nível. A ideia de ele ir embora surgiu até no verão. Ele ficou furioso porque alguns torcedores do Barça compraram camisas com seu número 11 nas costas, mas com o nome de Nico Williams – o ala do Athletic Club ligado ao Barça na época. “Foi desrespeitoso”, disse ele na terça-feira, antes do jogo com o Bayern. “Doeu. As pessoas precisam respeitar os jogadores que estão aqui.”

Não havia um único torcedor do Barça entre os 50.312 torcedores cujo respeito ele não tivesse no momento em que marcou seu terceiro gol. Na segunda divisão, atrás de um dos gols, até os 3.000 torcedores do Bayern devem ter respeitado a contragosto o que acabaram de testemunhar do ex-jogador do Leeds United.

Esta também não foi uma performance estranha. Ele já fez um hat-trick nesta temporada, contra o Real Valladolid pela LaLiga, e agora soma nove gols na campanha em todas as competições – e outras seis assistências. Para colocar isso em perspectiva, ele marcou apenas 10 gols em cada uma das duas primeiras temporadas no Barça. É apenas 23 de outubro.

Ao apito final, mais comemorações se seguiram. Os jogadores do Barça jogaram Raphinha para o alto e ele ganhou o troféu de MVP. “Será para o meu filho, embora ele prefira as bolas”, disse quando questionado sobre onde colocará o troféu. Felizmente, seu hat-trick também lhe rendeu a bola. Seu filho ficará feliz.

A vitória proporcionou algum otimismo ao Barça. Depois de abrir a campanha na Liga dos Campeões com uma derrota para o AS Monaco, o time venceu jogos consecutivos na competição e está a um ponto dos oito primeiros colocados. Os pensamentos, porém, rapidamente se voltaram para a viagem de sábado a Madrid, onde uma vitória abriria uma vantagem de seis pontos no topo da tabela sobre o seu Clássico rivais.

“Se você não está saltando, você é um torcedor do Real Madrid”, gritaram os torcedores do Barça após o jogo. Muitos dos jogadores os obrigaram saltando.

É um jogo apaixonante no Santiago Bernabéu. O triplo de Raphinha surgiu na noite depois de Vinícius Junior ter marcado um dos seus, com o Real Madrid a recuperar de desvantagem para derrotar os adversários alemães no Borussia Dortmund, por 5-2. Os dois brasileiros se enfrentarão neste fim de semana.

Para o Bayern, esta foi a segunda derrota consecutiva na Liga dos Campeões. Eles somam três pontos em três jogos e o Dínamo Zagreb – que derrotou por 9-2 no jogo de estreia – está agora à frente deles na classificação. A equipa de Vincent Kompany continua invicta e na liderança da Bundesliga, mas evidentemente tem muito trabalho pela frente na Europa antes dos próximos jogos frente ao Benfica e ao Paris Saint-Germain.