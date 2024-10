Comandantes obtêm sucesso com peça que leva o nome de Taylor Swift

ASHBURN, Virgínia – Um tight end e uma peça chamada Taylor Swift. Pode parecer algo saído do manual do Kansas City Chiefs, mas, em vez disso, foi uma jogada que levou a um touchdown para o Washington Commanders na vitória por 40-7 sobre o Carolina Panthers no domingo.

O coordenador ofensivo do Commanders, Kliff Kingsbury, disse que a primeira recepção para touchdown do tight end novato Ben Sinnott na NFL veio de uma jogada chamada “Taylor Swift”. Enquanto Swift está namorando Travis Kelce, tight end de Kansas City, acontece que nesta peça Sinnott foi o sortudo.

Na jogada de segundo gol da linha de 3 jardas da Carolina, Sinnott alinhou-se à esquerda ao lado do também tight end Zach Ertz. O final do jogo foi simples: executar um passe de ação para um touchdown.

Sinnott correu da esquerda para a direita antes do snap, fingiu um bloqueio na ponta defensiva e correu para o flat onde estava totalmente aberto e recebeu um passe do quarterback Marcus Mariota, depois que Mariota fingiu uma transferência para o running back Brian Robinson. Sinnott sentiu claramente um brilho, jogando a bola no chão depois de marcar.

“Você realmente não pode superar isso para começar sua carreira de artilheiro na NFL”, disse Kingsbury. “Ele ficou feliz com isso.”

Kingsbury disse que Washington tem um “monte de” peças com nomes de estrelas pop.

“Mas essa é boa, vamos usá-la novamente”, disse ele. “Isso foi novo este ano. Provavelmente levamos isso por três semanas e finalmente conseguimos encerrar.”

Ele também disse que não teve nada a ver com o nome da peça.

“Os tight ends surgiram com o nome, então você teria que perguntar a eles”, disse ele. “Mas acho que ele deve gostar de Taylor Swift em um nível mais profundo.”

Ao sair de sua coletiva de imprensa, Kingsbury também revelou que eles têm uma peça chamada “Kelce”.

“Não é Travis Kelce, apenas Kelce”, disse Kingsbury. “E eles não são casados.”