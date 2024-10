Comissão Atlética do Estado de Nova York adotará oficialmente novas regras de MMA antes do UFC 309

Jon Jones pode usar oficialmente a jogada que lhe custou a única derrota de sua carreira quando retornar à ação contra Stipe Miocic no UFC 309, em Nova York, no dia 16 de novembro.

Na quinta-feira, a Comissão Atlética do Estado de Nova York confirmou ao MMA Fighting que as mudanças nas regras do MMA aprovadas pela Comissão da Associação de Boxe (ABC) foram adotadas e entrarão em vigor a partir de 1º de novembro. comissão decidindo adotar as novas regras estabelecidas pela ABC.

“A Comissão Atlética do Estado de Nova York aderirá às Regras Unificadas para MMA no UFC 309, no dia 16 de novembro, conforme explicado no boletim anexo emitido pela Comissão em 5 de setembro de 2024”, disseram dirigentes da comissão em comunicado.

Embora as Regras Unificadas do MMA sejam definidas pela ABC, cada comissão atlética ainda precisa aprovar as mudanças antes que elas entrem oficialmente em vigor.

As duas regras específicas alteradas envolvem a eliminação da cotovelada 12 a 6 como falta no MMA e uma nova definição para lutador no chão.

A cotovelada de 12 a 6 definida como um golpe direto para cima e para baixo que anteriormente foi considerado ilegal é o movimento que Jones usou durante uma luta desequilibrada contra Matt Hamill em 2009. Jones estava aparentemente a caminho da vitória quando soltou as cotoveladas para baixo que foram consideradas falta, mas como Hamill não conseguiu continuar, a luta foi interrompida e o futuro campeão peso pesado do UFC foi desclassificado pelos golpes ilegais.

Essa desqualificação é a única mancha no histórico perfeito de Jones.

Quanto à segunda mudança de regra, envolve a definição de lutador no chão e quando os golpes podem ser desferidos na cabeça. Aqui está a nova regra que entra em vigor em 1º de novembro:

“Um lutador será considerado aterrado e não poderá receber legalmente joelhadas ou chutes na cabeça quando qualquer parte de seu corpo, exceto suas mãos ou pés, estiver em contato com a lona (solo).”

Em outras palavras, para um lutador ser considerado “aterrado”, ele ou ela deve ter outra parte do corpo, como um cotovelo ou joelho no chão, além de mãos e pés, ou será suscetível a joelhadas ou chutes de um oponente.

A definição de oponente no chão evoluiu ao longo dos anos, mas algumas comissões atléticas não adotaram mudanças atualizadas nas regras, o que resultou em muita confusão entre os atletas dependendo de onde as lutas aconteciam.

No UFC 309, em Nova York, os lutadores vão operar sob as novas regras no que diz respeito ao adversário no chão e também ao uso de cotoveladas de 12 a 6.

O UFC 309 coloca Jones contra Miocic na luta principal, enquanto Michael Chandler faz seu tão esperado retorno à ação contra Charles Oliveira na luta co-principal.