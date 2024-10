Como a negociação de Davante Adams impacta a fantasia e as apostas

Depois de um início de temporada de 2 a 4 e a demissão de seu técnico há apenas uma semana, o New York Jets fez uma grande jogada, trocando o wide receiver Davante Adams do Las Vegas Raiders por uma escolha condicional de terceira rodada. A aquisição de Adams reúne o recebedor com um rosto familiar, Aaron Rodgers, do tempo que passaram juntos no Green Bay Packers.

Os Jets, que estavam ligados a Adams desde que a estrela solicitou uma troca dos Raiders semanas atrás, podem estar procurando a dupla dinâmica de Adams e Rodgers para desencadear um ataque e um time que teve seu quinhão de problemas em seis jogos.

Como essa troca afetará os times de fantasia? O que você deve fazer se tiver Adams, Rodgers ou qualquer outro jogador dos Jets? A adição de Adams tem implicações nas apostas? Eric Karabell e Doug Greenberg mergulham nas ramificações do comércio tanto do ponto de vista da fantasia quanto das apostas.

Reação de fantasia: expectativas moderadas para a dupla Adams-Rodgers

Embora Davante Adams possa ser considerado um WR2, o valor da fantasia de Aaron Rodgers não muda muito após a mudança. Foto AP / Adam Hunger

Eric Karabell: Adquirir Adams é bom para os Jets, eu acho, mas é difícil ver como essa troca resolve repentinamente todos os problemas da equipe. Os gerentes de fantasia deveriam pensar da mesma forma. Rodgers foi um dos 5 melhores QB de fantasia em 2021 (e nas oito temporadas anteriores), mas não jogou bem desde então. Adicionar Adams não faz mal, mas presume que Allen Lazard ou Mike Williams estavam estatisticamente impedindo Rodgers. Os Jets ainda possuem dois jovens running backs muito relevantes, então não espere que eles abandonem essa parte do ataque.

Subi várias posições de Rodgers em meu ranking de final de temporada, mas não entre os 15 primeiros na posição de QB profundo. Ele tem uma média normal de 14,3 pontos de fantasia PPR por jogo, 23º entre os QBs. Ele não terá uma média repentina de 20 PPG. Adams deve cumprir as obrigações esperadas de uma opção WR2, mas considero o companheiro de equipe Garrett Wilson mais valioso. Embora o ataque dos Jets certamente esteja apostando hoje, essas não são as mesmas versões de Rodgers e Adams que jogaram em Green Bay, então é melhor manter as expectativas sob controle.

Mike Clay: O jogo de passes dos Jets sofreu uma grande reviravolta na terça-feira, quando o time adquiriu Adams dos Raiders. É possível que Adams (músculo posterior da coxa) esteja fora ou limitado em sua estreia nos Jets esta semana, mas o resultado final é este: Adams tem uma longa conexão com Rodgers e ele é uma aposta certa para lidar com uma parcela alvo substancial na faixa de 25-30%. . Isso, é claro, significa menos alvos para outros, especialmente opções secundárias como Allen Lazard, Mike Williams e Tyler Conklin. Nenhum desses jogadores pensa em oferecer opções de fantasia consistentes. É provável que Wilson veja uma ligeira queda, mas especialmente depois de postar consecutivamente as 5 saídas de fantasia consecutivas, ele se juntará a Adams no mix semanal do WR1. O valor de streaming de Aaron Rodgers recebe um impulso, embora sua falta de pressa continue a limitar seu teto. A parcela-alvo de Hall pode sofrer uma ligeira queda, mas não o suficiente para tirá-lo do mix RB1. Este ataque tem um desafio muito difícil contra o Pittsburgh aqui na Semana 7, mas Hall, Wilson e – se ele jogar – Adams devem estar na escalação.

A saída de Adams coloca Tre Tucker em um cargo de tempo integral, mas a produção de boom/queda deve ser esperada. Ele tem dois esforços de mais de 15 pontos de fantasia nesta temporada, mas quatro jogos com 5,0 ou menos pontos. Considerando que um saudável Jakobi Meyers (mais de nove alvos em três jogos consecutivos) é um bloqueio de escalação neste confronto contra o Los Angeles Rams, Tucker só deve ser considerado para sua flexibilidade se Meyers permanecer afastado dos gramados.

Reação das apostas: os jatos veem um ligeiro movimento nas probabilidades após a negociação de Adams

Os Jets passaram de azarões de 2,5 pontos para favoritos de 1,5 pontos depois que a notícia da negociação com Davante Adams foi divulgada. Foto de Sean M. Haffey/Getty Images

Douglas Greenberg: Foram cerca de 12 horas tumultuadas para os Jets no que diz respeito às probabilidades de apostas. Antes do “Monday Night Football”, Nova York tinha +105 para chegar aos playoffs, +1800 para vencer a AFC e +3000 para vencer o Super Bowl na ESPN BET. Depois de uma derrota apertada para o Buffalo Bills, essas probabilidades caíram para +155, +2.000 e +4.000, respectivamente. Então, quando os Jets negociaram por Adams, essas probabilidades melhoraram para +145 para os playoffs, +1800 para a conferência e +3500 para o Super Bowl – o que significa que as probabilidades de vencer a AFC voltaram ao ponto onde começaram antes do MNF. .

A troca de Adams também teve um efeito breve, mas transitório, no próximo jogo Jets-Steelers na noite de domingo. NYJ abriu como azarão de 1,5 ponto e chegou a +2,5 antes de cair para -1. Então, imediatamente após a notícia de Adams, os Jets deram um salto rápido para -1,5 antes de voltarem para -1. O total do concurso passou de 36,5 para 37,5. Se a diferença se mantiver, será a primeira vez que Nova York será favorita contra o Pittsburgh desde 2003, quebrando uma seqüência de 11 confrontos consecutivos, de acordo com a ESPN Research. Quanto à ação, a ESPN BET informa que desde a manhã de terça-feira, os Jets realizaram 29% das apostas e 44% das chances de vencer o Super Bowl. Eles também são o único time a fazer apostas para vencer a AFC ou AFC East na manhã de terça-feira.