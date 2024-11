Como a notável academia do Man City continua produzindo talentos

Antes da aquisição de Abu Dhabi, em 2008, transformar o Manchester City numa superpotência europeia, as coisas eram muito diferentes para os jovens que cresciam com o sonho de jogar na equipa principal.

Thomas Krucken é o diretor da academia juvenil do City, mas por um ano no início dos anos 2000 ele foi treinador da fase de fundação – o termo usado para aqueles que supervisionam idades de 5 a 11 anos – trabalhando com jovens jogadores como Shaun Wright-Phillips, Kasper Schmeichel e Kieran Trippier. O homem de 47 anos tem uma lembrança particular de como a vida costumava ser.

“Jim Cassell [City’s former academy director] me pediu para fazer um treinamento e eu queria fazer algo especial”, disse Krucken à ESPN. “Então fui a um pet shop no centro da cidade, peguei gravetos de uma gaiola de pássaros e construí essa escada de coordenação. É um pouco diferente agora.”

Krucken conversou com a ESPN de seu escritório com vista para os campos imaculados da City Football Academy (CFA), a poucos passos do Etihad Stadium. Os dias de sessões de corrida no Complexo Esportivo Platt Lane, no sudeste de Manchester, acabaram. A cidade agora pode oferecer aos jovens jogadores de futebol instalações de última geração no CFA e uma ligação com a escola particular local St. Bede’s College, cuja frequência normalmente custaria mais de £ 14.000 por ano.

No geral, porém, o objectivo de formar jogadores de futebol profissionais permanece o mesmo de há 25 anos.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

“Não tínhamos nada”, diz Krucken. “Mas desenvolvemos jogadores ao nível da Premier League. As instalações mudaram e agora temos tudo o que precisamos para desenvolver jogadores de topo.”

Krucken, de regresso ao clube depois de uma passagem como responsável pelo desenvolvimento juvenil do VfB Stuttgart, está agora no comando de uma das principais fábricas de talentos da Europa. Todo mundo conhece Phil Foden, associado ao City desde os quatro anos de idade e agora o melhor jogador do ano no futebol inglês, mas a linha de produção não para por aí.

O City encerrou o primeiro jogo de sua turnê de pré-temporada pelos Estados Unidos contra o Celtic com nove graduados da academia em campo. Quatro – Rico Lewis, Nico O’Reilly, James McAtee e Oscar Bobb – estavam no time titular do técnico Pep Guardiola para o Community Shield contra o Manchester United em agosto.

Guardiola deve invadir a academia novamente quando escolher seu time para a eliminatória da Carabao Cup, contra o Tottenham Hotspur, na quarta-feira. Guardiola escolheu O’Reilly, McAtee e Kaden Braithwaite, de 16 anos, contra o Watford na última rodada, e já declarou sua intenção de “jogar no segundo time” contra o Spurs. Braithwaite estreou-se depois de treinar com a equipa titular apenas uma vez, sessão que decorreu na véspera do jogo.

O benefício de Guardiola buscar novos jogadores na academia é que, desde cedo, os jovens jogadores do City aprendem o básico sobre o que é preciso para jogar em seu time e, portanto, o período de transição pode ser relativamente curto.

“Ao passar pela academia, você aprende como um jogador do City deve jogar”, disse Bobb à ESPN em abril. “Coisas como para onde você deve se mover. Obviamente, quando você chega ao time principal é um nível diferente. Pep entende que os novos jogadores não saberão certas coisas ou não terão a mente de Bernardo Silva. Ele aceita isso e ele quer me ensinar, então é muito legal.

“Pessoas como Phil Foden e Rico Lewis mostraram que é possível conseguir.”

Nico O’Reilly, Rico Lewis, James McAtee e Oscar Bobb do Manchester City comemoram a conquista do FA Community Shield de 2024 em 10 de agosto. (Foto de Eddie Keogh – The FA/The FA via Getty Images)

Bobb e McAtee impressionaram tanto no verão que o clube decidiu não contratar um substituto para Julián Álvarez, que partiu para o Atlético Madrid por um contrato de £ 81 milhões. Desde então, Bobb quebrou uma perna que o manterá afastado até o ano novo, mas McAtee está se beneficiando da saída de Álvarez.

“Ele é um jogador que vem da academia”, disse Guardiola sobre as perspectivas de McAtee de jogar futebol titular nesta temporada. “Ele conhece todo o processo e como se movimenta nas caçapas. Quando você encontra jogadores nos pequenos espaços que atacam os terços finais, têm senso de gol, é difícil encontrar esse tipo de jogador. McAtee tem essa qualidade e isso é por que eu disse [director of football] Txiki [Begiristain] no início da temporada não quero emprestá-lo nem vendê-lo. Eu preciso dele.”

McAtee, de 22 anos, fez 12 partidas pela seleção principal do City desde sua estreia ainda adolescente em 2021, mas passou as últimas duas temporadas emprestado ao Sheffield United; um no Campeonato e um na Premier League. Ele marcou seu primeiro gol na vitória por 4 a 0 sobre o Slovan Bratislava na Liga dos Campeões no início deste mês. Com a saída de Álvarez e a lesão de Bobb, ele tem a oportunidade de se firmar no time titular. Pelo menos por enquanto.

A realidade para os jovens jogadores do City é que, a qualquer momento, um novo jogador caro pode chegar para ocupar o seu lugar no elenco. Lewis se destacou durante a campanha de 2022-23 jogando tanto como lateral quanto como meio-campo. No verão seguinte, o City gastou £ 161 milhões em dois meio-campistas (Mateo Kovacic e Matheus Nunes) e um lateral (Josko Gvardiol).

“É algo com o qual você tem que lidar”, disse Bobb. “É uma das razões pelas quais havia ceticismo sobre eu vir aqui aos 16 anos. Mas mostra que você não precisa apenas ter um bom desempenho, é preciso ter um desempenho muito bom para ter essa chance. se eu tivesse certeza e dissesse que seria muito difícil sentir o cheiro do futebol do time principal. Mas para mim, apenas chegar perto disso foi uma oportunidade única.

jogar 1:45 Guardiola: Man City não ficará surpreso quando eu partir Pep Guardiola fala sobre a saída de Txiki Begiristain do Man City e reflete sobre seu futuro no clube.

“O que pode ser um equívoco é que o técnico e a equipe não veem os jogadores de forma diferente se eles foram contratados por uma grande taxa de transferência ou passaram pela academia. jogos em equipe.”

Embora Bobb e McAtee tenham esperança de fazer parte do presente do City, a equipe da academia já está olhando para o futuro. Parte da filosofia de Krucken é criar “jogadores do futuro”. Em termos leigos, significa antecipar como será o jogo daqui a 10 anos e produzir jogadores com os atributos certos para que um garoto de 10 anos em 2024 esteja pronto – pelo menos em teoria – para jogar no time titular do City. em 2034.

“A velocidade do jogo aumentou: se você comparar um jogo com um jogo de 20 anos atrás, é muito diferente”, diz Krucken. “Esta é a nossa ideia de criar o futuro jogador porque temos certeza de que a velocidade do jogo continuará aumentando. Temos que nos adaptar ao que um jogador precisará no futuro. Isso significa pensar agora no que um jogador sub-10 precisará. em 10 anos. Esse é sempre o desafio de uma academia.”

Nem todo mundo que passar pela academia do City na próxima década jogará no time titular. O nível necessário para avançar num clube que quer vencer a Liga dos Campeões todos os anos é extremamente elevado e para alguns estará fora do alcance. O City, no entanto, tornou-se mestre em garantir que aqueles que não alcançam o nível sejam transferidos para outros clubes, muitas vezes por grandes taxas. Fontes disseram à ESPN que o clube fechou acordos que podem totalizar £ 276 milhões para graduados da academia apenas nos últimos cinco anos. Neste verão, Taylor Harwood-Bellis ingressou no Southampton por £ 20 milhões, enquanto Liam Delap assinou pelo Ipswich Town por £ 15 milhões. Cole Palmer mudou-se para o Chelsea por £ 42,5 milhões em 2023.

Isso significa que se o City decidir usar o mercado de transferências para substituir Álvarez, haverá dinheiro para gastar sem ter que andar na corda bamba das regras de lucro e sustentabilidade da Premier League.

“Vejam a geração da academia de anos atrás, com Jadon Sancho, Cole Palmer, Brahim Díaz”, disse Guardiola. “Muitos jogadores brilhantes vieram de lá. É por isso que estamos muito satisfeitos com a forma como a academia funcionou no passado. Esperamos que possa continuar a fazer o mesmo pelo clube.”

Esses jogadores causaram impacto em outros lugares. Aqueles que ainda esperam fazer parte do futuro do City terão a próxima chance de impressionar contra o Tottenham esta semana.