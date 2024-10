Como as aulas de Maple Leafs de Sheldon Keefe ajudarão os Devils

Treinar o Toronto Maple Leafs pode mudar uma pessoa. Décadas de futilidade nos playoffs mantêm as expectativas dolorosamente não atendidas. O escrutínio constante da mídia e dos fãs é suficiente para enervar os confiantes e endurecer os afáveis.

“Não sei se ‘endurecer’ é a palavra certa, mas é uma experiência”, disse Sheldon Keefe, que treinou os Leafs de 2019 até maio.

Keefe, 44, foi demitido depois que Toronto foi eliminado na primeira rodada pelo Boston Bruins. Isso encerrou um mandato de cinco anos definido por um sucesso considerável na temporada regular (0,665 pontos percentuais), seguido por um fracasso aparentemente inevitável nos playoffs. Os Leafs de Keefe venceram apenas uma rodada dos playoffs durante sua gestão. Foi seu primeiro trabalho como treinador principal da NHL.

“Comecei no que muitos descreveriam como o ambiente mais difícil e desafiador da liga – e muitos treinadores desta liga me lembraram disso”, disse Keefe. “Saio de lá para sempre decepcionado comigo mesmo por não ter sido capaz de ajudar a levar aquele time ao limite. Mas sei que sou um treinador melhor e uma pessoa melhor depois de ter passado por isso.”

Keefe aceitou seus problemas e aprendeu lições, que agora está aplicando ao New Jersey Devils, que o contratou duas semanas depois de ele publicar um vídeo de despedida do Leafs Nation nas redes sociais.

“Sheldon saltou para o topo da minha lista quando ficou disponível, e fiquei emocionado quando ele concordou em fazer parte do que estamos construindo aqui”, disse o gerente geral do Devils, Tom Fitzgerald. “Ele é um excelente comunicador, acredita na colaboração e usará o que aprendeu anteriormente para tornar este time um candidato à Copa Stanley.”

OS DIABOS OLHARAM como um candidato à Copa há duas temporadas. Eles terminaram com 112 pontos, o melhor da franquia, e depois eliminaram o rival New York Rangers em sete jogos antes de serem eliminados na segunda rodada. Eles eram jovens, rápidos e preparados para a grandeza.

E então eles absolutamente plantaram a cara na temporada passada.

Os Devils caíram 31 pontos na classificação para terminar em sétimo na Divisão Metro, bem fora da vaga nos playoffs. Jogadores importantes como o pivô Jack Hughes (que jogou 62 partidas) e o defensor Dougie Hamilton (20 partidas) perderam um tempo significativo devido a lesões. Seu goleiro ficou em 30º lugar na NHL. A técnica Lindy Ruff foi demitida em 61 jogos na temporada, já que os Devils estavam irreconhecíveis do time agressivo e confiante que eram em 2022-23.

Hamilton ficou impressionado com Keefe.

“Acho que ele tem sido ótimo até agora, apenas na forma como fala e no que está tentando nos ensinar e como está tentando nos ensinar”, disse o veterano defensor do Devils. “Há uma mensagem e é muito direta.”

Keefe assistiu à implosão dos Demônios de longe.

“As lesões eram óbvias. Mas, inevitavelmente, todos enfrentam lesões e adversidades. Então, se há algo que me chamou a atenção, foi que a equipe não foi capaz de se sustentar naqueles momentos”, disse Keefe. “O foco para mim tem sido o que eu acho que deve ser a base para qualquer equipe de sucesso: tudo o que você faz e tudo o que você constrói permite que você supere as circunstâncias e as adversidades.”

Essa foi uma lição que ele aprendeu em Toronto. Quando os Maple Leafs perdiam jogadores importantes como Auston Matthews ou Morgan Rielly devido a lesões por longos períodos, o time não permitiria que isso atrapalhasse a temporada.

“Sempre fomos capazes de encontrar maneiras de crescer dentro disso e às vezes jogar ainda melhor quando perdíamos pessoas fora de nossa escalação”, disse Keefe. “Então é isso que procuro em termos de construção de estrutura e consistência aqui. Que o grupo possa se sustentar em tempos difíceis e crescer durante isso”.

Os Maple Leafs cresceram muito com Keefe. Quando ele assumiu o lugar de Mike Babcock em novembro de 2019, Matthews e Mitch Marner tinham 22 anos. William Nylander, outro membro do núcleo, tinha 23 anos. Essa experiência o tornou uma escolha óbvia para o que os Devils precisavam em um novo treinador. Ele chega a Nova Jersey para encontrar outro núcleo jovem de jogadores como Jack Hughes (23), Luke Hughes (21) e Simon Nemec (20), além de Jesper Bratt (26) e o capitão Nico Hischier (26).

A primeira coisa que Keefe aprendeu em Toronto enquanto gerenciava um núcleo jovem? Que quando você tira a fama, os contratos e onde foram selecionados no draft, eles são apenas jogadores de hóquei, assim como ele foi em 125 jogos como atacante da NHL.

“Se há algo que realmente se destacou para mim na transição da AHL para a NHL, foi que há mais dinheiro, mais olhos, mais fãs, todo esse tipo de coisa, mas eles são apenas jogadores de hóquei. de várias maneiras”, disse Keefe, que treinou o afiliado da liga secundária dos Leafs por cinco temporadas antes de assumir o comando da NHL. “Da mesma forma que interagi com os jogadores quando treinei sete anos de hóquei Junior A em uma pequena cidade em Pembroke. Há semelhanças.”

Construir esses relacionamentos é essencial para um dos maiores desafios de Keefe como treinador do Devils: responsabilizar os jogadores.

“Estamos todos tentando ajudar uns aos outros a melhorar e ter sucesso. Essa é a nossa base”, disse ele. “Tudo o que dizemos ou fazemos é com a intenção de melhorar uns aos outros.”

EM SUA ÚLTIMA TEMPORADA em Toronto – e talvez porque sentiu que poderia ser o último – Keefe foi muito mais agressivo ao disciplinar os jogadores do que antes. Ele arranhou o pivô David Kampf para encerrar a seqüência de 323 jogos consecutivos do atacante, dizendo à mídia que fez isso para enviar uma mensagem ao resto do elenco.

“A tolerância para os mesmos tipos de erros que estão acontecendo será muito menor”, ​​disse ele.

Ele colocou no banco jogadores importantes como o capitão John Tavares e o atacante Tyler Bertuzzi. A certa altura, ele manteve toda a sua unidade de power-play no banco durante uma vantagem masculina, depois de desistir de uma fuga com poucos jogadores para os Winnipeg Jets.

“Cabe a mim, como treinador, orientar a conversa sobre o que é aceitável, o que não é, o que é legal e o que não é”, disse Keefe.

Mas o treinador acredita que há um limite de responsabilidade que ele pode exigir como um “policial mau” atrás do banco. Quando foi contratado em Nova Jersey, ele expôs sua filosofia: os jogadores precisavam se policiar.

“É fundamental na construção de uma equipe de sucesso ter jogadores que sejam responsáveis ​​por si mesmos e, em última análise, fazer com que o grupo responsabilize uns aos outros”, disse ele.

As coisas fugiram culturalmente dos Devils na temporada passada. Isso levou a uma infusão de vozes externas veteranas. Além de Keefe e sua equipe, Fitzgerald contratou os veteranos defensores Brett Pesce e Brenden Dillon, trouxe de volta o ex-ala do Devils, Tomas Tatar, e, principalmente, contratou Jacob Markstrom, de 34 anos, como uma solução para seu goleiro.

“Quanto mais veteranos chegam com experiências diferentes, acho que isso pode realmente ajudar o grupo. As equipes realmente crescem quando o técnico sai da sala”, disse Keefe. “É disso que se trata. Todos nós respondemos melhor à pressão dos colegas do que qualquer outra coisa.”

Os Devils trouxeram vários veteranos nesta entressafra, talvez nenhum mais importante do que o goleiro Jacob Markstrom. Imagens de Bruce Bennett/Getty

Hischier é o capitão do time desde 2020. Jack Hughes é a maior estrela do time, que ainda cresce como líder fora do gelo. É uma reminiscência da situação que Keefe enfrentou em Toronto: Tavares era o capitão e Matthews era a estrela aprendendo a liderar.

“No início de Toronto, lembro-me de ter conversado com Auston sobre tomar medidas e ser um líder”, disse Keefe. “Certamente, seu jogo no gelo ditou o que ele poderia fazer. Mas na época ele disse: ‘Sou o cara mais jovem do time’. Então ele estava relutante. Ele está super confiante, mas sabia o seu lugar.”

Matthews foi nomeado o novo capitão dos Maple Leafs nesta temporada, substituindo Tavares.

“Você podia ver a evolução natural dele como líder”, disse Keefe. “E cada líder tem seu próprio estilo.”

O novo técnico do Devils ainda está conhecendo Jack Hughes, como é seu estilo de liderança e como ajudá-lo a desenvolver essa parte de seu jogo, como fez com Matthews.

“Você está tentando fazê-los entender onde estão suas oportunidades de falar ou influenciar o grupo. Essa é a primeira coisa”, disse Keefe. “Mas você também precisa deixá-los serem eles mesmos, porque eles precisam se sentir confiantes e confortáveis ​​com quem são. E isso leva tempo.”

KEEFE SEMPRE PARECEU como se ele estivesse com tempo emprestado em Toronto. Cada falha nos playoffs em Toronto parecia a última com os Maple Leafs. Mesmo depois da demissão de Keefe, o GM Brad Treliving deu a entender que o treinador não deveria assumir a culpa.

“Este é um treinador muito bom e uma pessoa excelente. A dificuldade deste negócio é que as pessoas realmente boas, que são boas no que fazem, precisam ser mudadas”, disse Treliving. “Isso não cai aos pés dele.”

A pressão e o escrutínio são diferentes em Nova Jersey. Os scrums da mídia são menores. Não há equipes de documentário filmando a equipe regularmente – “Estamos na era do conteúdo, então você meio que aceitou isso como realidade”, disse Keefe sobre a intensa cobertura dos Leafs.

Mas as expectativas são igualmente altas. Vários especialistas da ESPN esperam que os Devils saiam dos playoffs para o topo da Divisão Metro nesta temporada, com seu elenco renovado e senso de propósito renovado. A ESPN BET dá a eles a quinta melhor chance de vencer a Stanley Cup nesta temporada – melhores do que as de Toronto.

“Uma expectativa significa que você tem uma grande oportunidade. Significa que você tem ótimos jogadores. E eu gosto disso”, disse Keefe. “Falamos sobre que as expectativas deveriam nos impulsionar todos os dias e deveríamos estar entusiasmados em vir aqui”.

Keefe aprendeu como processar expectativas em Toronto. Novamente, ele aplicará essas lições a Nova Jersey.

“O que você não pode deixar acontecer é que, porque há expectativas, você espera que isso simplesmente aconteça. É incrivelmente difícil”, disse ele. “Este time não chegou aos playoffs no ano passado. Há muitos outros times que não chegaram aos playoffs que pensam que são times dos playoffs este ano também. como você pode escolhê-los. Temos oportunidades incríveis, temos bons jogadores, então agora temos que trabalhar aqui.”