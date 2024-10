Como assistir ou transmitir UFC Fight Night Anthony Hernandez x Michel Pereira

Anthony Hernandez enfrenta Michel Pereira na luta principal dos médios do UFC Fight Night, no sábado, em Las Vegas.

Todas as lutas do UFC Apex são na ESPN+, com card principal começando às 19h ET, precedido pelas preliminares às 16h

Hernandez (12-2, 1 NC) venceu cinco lutas consecutivas, quatro por finalização. Ele vem de uma finalização no segundo round sobre Roman Kopylov em fevereiro.

Pereira (31-11, 2 NCs) está em uma seqüência de oito vitórias consecutivas, mais recentemente uma finalização de 54 segundos sobre Ihor Potieria em maio.

Como assistir as lutas

Assista a todas as lutas na ESPN+

Há também o FightCenter, que oferece atualizações ao vivo para cada card do UFC.

Card da luta de sábado

ESPN +, 19h horário do leste dos EUA

Peso médio: Anthony Hernandez x Michel Pereira

Peso galo masculino: Rob Font x Kyler Phillips

Peso mosca masculino: Charles Johnson x Sumudaerji

Peso galo masculino: Brady Hiestand x Jake Hadley

Peso pena: Darren Elkins x Daniel Pineda

Peso mosca masculino: Matheus Nicolau x Asu Almabayev

ESPN +, 16h00 horário do leste dos EUA

Peso galo masculino: Brad Katona x Jean Matsumoto

Peso galo feminino: Joselyne Edwards x Tamires Vidal

Peso palha: Jessica Penne x Elise Reed

Peso palha: Melissa Martinez x Alice Ardelean

Peso pesado: Austen Lane x Robelis Despaigne

