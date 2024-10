Como corrigir o erro ‘Correio de voz visual indisponível no momento’ no iPhone

Principais conclusões Para corrigir o erro “Correio de voz visual indisponível no momento” em um iPhone, comece ativando e desativando o modo avião e certifique-se de que os dados celulares estejam ativados; essas etapas geralmente podem resolver problemas relacionados à rede.

Reiniciar o iPhone e verificar se há atualizações do iOS ou da operadora pode resolver pequenas falhas de software que podem afetar a funcionalidade do correio de voz visual.

Se as correções básicas não funcionarem, tente soluções avançadas, como redefinir as configurações de rede, ligar manualmente para o correio de voz, alterar a senha do correio de voz ou reinstalar o iOS; entrar em contato com sua operadora também pode ajudar se o problema persistir.

Correio de voz visual é um recurso que permite aos usuários do iPhone visualizar e gerenciar suas mensagens de correio de voz sem a necessidade de discar. Ele exibe uma lista de todas as mensagens de correio de voz e oferece aos usuários a opção de reproduzi-las, excluí-las ou salvá-las com um único toque. No entanto, os usuários do iPhone ocasionalmente encontram o frustrante erro “Correio de voz visual indisponível no momento”.

Esse problema pode surgir por vários motivos, incluindo problemas de conectividade de rede, problemas de operadora ou até mesmo um bug causado por uma atualização do iOS. Se você depende do Visual Voicemail para permanecer conectado, não conseguir acessar suas mensagens pode ser inconveniente.

Corrigir o erro ‘Correio de voz visual indisponível no momento’ no iPhone

Aqui estão vários métodos comprovados para resolver o erro de correio de voz visual indisponível no momento no seu iPhone. Essas soluções estão atualizadas e compatíveis com as versões mais recentes do iOS.

1. Habilite e desabilite o modo avião

Uma das maneiras mais rápidas de resolver problemas relacionados à rede é alternar o Modo Avião. Isso atualizará suas conexões de celular e Wi-Fi, o que pode resolver o problema do correio de voz.

Abra o Configurações aplicativo.

aplicativo. Tocar Modo Avião e ligue-o.

e ligue-o. Aguarde cerca de 20 segundos.

Desligue o modo avião e verifique se o problema foi resolvido.

2. Certifique-se de que os dados celulares estejam ativados

O correio de voz visual depende de uma conexão celular forte. Se seus dados móveis estiverem desligados, o correio de voz visual não funcionará.

Vá para Configurações .

. Toque em Celular ou Serviço Móvel .

ou . Certificar-se Dados móveis está ligado.

está ligado. Verifique se o botão de alternância para serviços telefônicos também está ativado.

3. Reinicie o seu iPhone

Muitas vezes, reiniciar o dispositivo pode corrigir pequenos problemas, incluindo problemas com o correio de voz visual.

Vá para Aplicativo Configurações> Geral> Desligar

Aguarde cerca de 30 segundos e pressione o botão lateral para ligá-lo novamente.

Às vezes, uma versão desatualizada do iOS ou uma atualização pendente nas configurações da operadora pode causar problemas de correio de voz. Certifique-se de que seu iPhone esteja executando o software e as configurações da operadora mais recentes.

Vá para Configurações > Em geral > Atualização de software .

> > . Se uma atualização estiver disponível, toque em Baixe e instale .

. Vá para Configurações > Em geral > Sobre .

> > . Se houver uma atualização de operadora disponível, você verá um pop-up para atualizar.

5. Redefinir configurações de rede

Se o problema persistir, redefinir as configurações de rede pode restaurar a funcionalidade do celular ao estado padrão, resolvendo quaisquer erros de configuração que afetem o correio de voz visual.

Abrir Configurações .

. Vá para Em geral .

. Role para baixo até Reiniciar .

. Tocar Redefinir configurações de rede .

. Confirme e redefina.

Observação: isso apagará redes Wi-Fi e senhas salvas, mas não afetará seus dados pessoais.

6. Ligue para o correio de voz manualmente

Se nenhum dos métodos acima funcionar, você ainda poderá acessar seu correio de voz manualmente ligando para ele.

Abra o Telefone aplicativo.

aplicativo. Toque no Correio de voz guia na parte inferior.

guia na parte inferior. Tocar Ligar para correio de voz para ouvir suas mensagens diretamente.

7. Altere a senha do seu correio de voz

Alterar a senha do correio de voz é outra solução alternativa que funcionou para alguns usuários. Atualiza a conexão com o servidor de correio de voz.

Vá para Configurações .

. Role para baixo e toque em Telefone .

. Selecione Alterar senha do correio de voz e digite uma nova senha.

8. Reinstale o iOS ou faça downgrade (se aplicável)

Se o erro ocorreu após a atualização para uma nova versão do iOS, pode ser devido a uma falha de software. Você pode tentar reinstalar o iOS ou fazer downgrade para uma versão anterior.

Utilize ferramentas como Tenorshare ReiBoot para reinstalar o iOS sem perder dados.

para reinstalar o iOS sem perder dados. Para fazer downgrade, conecte seu iPhone ao iTunes em um computador e siga as instruções para instalar uma versão anterior do iOS.

Em alguns casos, o problema pode estar na sua operadora. Entre em contato com sua operadora para verificar se há algum problema conhecido com o Visual Voicemail ou se ele não é compatível com seu plano.

Conclusão

O erro “Correio de voz visual indisponível no momento” pode ser frustrante, mas geralmente é fácil de corrigir. Etapas simples, como alternar o modo avião, reiniciar o iPhone ou atualizar o iOS, geralmente podem resolver o problema. Se os problemas persistirem, pode ser necessário entrar em contato com sua operadora ou reinstalar o iOS. Seguir esses métodos ajudará você a restaurar rapidamente seu correio de voz visual e permanecer conectado sem interrupções.

